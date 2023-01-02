Жители Мариуполя встретили Новый год без тепла, воды и света – горсовет

К этому прилагается отсутствие окон, добавили в горсовете.
"Люди замерзают и попадают в больницу с пневмонией. А условий для нормального лечения до сих пор нет", – говорится в сообщении.
Купить продукты у людей возможности также нет. Их кормят кашей.
"Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя", – заявили в горсовете.
Советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал кадры разрушенного города.
"Новый настоящий центр города. Безлюдье. Грязь. Мусор. Мусор. Мусор. Весь шарм Мариуполя уехал в эвакуацию", – написал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.