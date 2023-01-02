Жители Мариуполя встретили Новый год без тепла, воды и света – горсовет

К этому прилагается отсутствие окон, добавили в горсовете.

"Люди замерзают и попадают в больницу с пневмонией. А условий для нормального лечения до сих пор нет", – говорится в сообщении.

Купить продукты у людей возможности также нет. Их кормят кашей.

"Так оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя", – заявили в горсовете.

Советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал кадры разрушенного города.

"Новый настоящий центр города. Безлюдье. Грязь. Мусор. Мусор. Мусор. Весь шарм Мариуполя уехал в эвакуацию", – написал он.