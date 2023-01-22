На казарме россиян в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ" – советник мэра

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь", – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.