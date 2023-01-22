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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На казарме россиян в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ" – советник мэра

Когда появилась надпись на стене казармы неизвестно
Когда появилась надпись на стене казармы неизвестно
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области на стене казармы, где располагаются российские военные, появилась надпись "Слава ВСУ". Об этом 21 января сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь", – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, захват, военные, оккупация, Мариуполь, вторжение, ВСУ, войска, российские военные, Петр Андрющенко
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