Оккупанты снесли в Мариуполе исторический "Дом с часами" – советник мэра

"Дом с часами", который является историческим памятником, где находилась мастерская мирового гения монументального искусства [Виктора] Арнаутова, снесен. С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она – реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю подлинную историю Мариуполя", – написал он.

Позже Андрющенко опубликовал видео с уничтоженным зданием.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.