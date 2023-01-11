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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе началась новая волна мародерства – Андрющенко

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Оккупанты грабят квартиры, хозяева которых эвакуировались из Мариуполя, сообщил советник мэра
Оккупанты грабят квартиры, хозяева которых эвакуировались из Мариуполя, сообщил советник мэра
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне скупают вместительные авто, чтобы вывезти награбленное, рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram 11 января.

Андрющенко показал объявления о продаже автомобилей в Мариуполе, отметив, что машины в большинстве тоже краденые.

"Очень показательно. Главное преимущество автомобиля – чтобы влезал холодильник. Почему? Потому что основные покупатели автотранспорта на месте – россияне. Гражданские и военные оккупанты. В реалии Мариуполя прямо сейчас очередная волна мародерства от россиян. Учитывая, что де-факто предоставлено разрешение на открытие всех закрытых квартир с правом расселения россиянами – они снова тянут из города все, что можно упаковать в автомобиль... Поэтому теперь главное  не состояние кузова, двигателя или подвески. Главное – способен ли автомобиль вывезти награбленное", – написал он.

Андрющенко также писал, что идет активное разграбление квартир мариупольцев, которые уехали в эвакуацию. По его словам, такие квартиры обозначают как не имеющие хозяев, после чего оккупанты выносят оттуда все вплоть до сантехники.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, жилье, мародеры, война России против Украины, квартира, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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