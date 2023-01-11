В Мариуполе началась новая волна мародерства – Андрющенко

Андрющенко показал объявления о продаже автомобилей в Мариуполе, отметив, что машины в большинстве тоже краденые.

"Очень показательно. Главное преимущество автомобиля – чтобы влезал холодильник. Почему? Потому что основные покупатели автотранспорта на месте – россияне. Гражданские и военные оккупанты. В реалии Мариуполя прямо сейчас очередная волна мародерства от россиян. Учитывая, что де-факто предоставлено разрешение на открытие всех закрытых квартир с правом расселения россиянами – они снова тянут из города все, что можно упаковать в автомобиль... Поэтому теперь главное – не состояние кузова, двигателя или подвески. Главное – способен ли автомобиль вывезти награбленное", – написал он.

Андрющенко также писал, что идет активное разграбление квартир мариупольцев, которые уехали в эвакуацию. По его словам, такие квартиры обозначают как не имеющие хозяев, после чего оккупанты выносят оттуда все вплоть до сантехники.