В Мариуполе началась новая волна мародерства – Андрющенко

Андрющенко показал объявления о продаже автомобилей в Мариуполе, отметив, что машины в большинстве тоже краденые.
"Очень показательно. Главное преимущество автомобиля – чтобы влезал холодильник. Почему? Потому что основные покупатели автотранспорта на месте – россияне. Гражданские и военные оккупанты. В реалии Мариуполя прямо сейчас очередная волна мародерства от россиян. Учитывая, что де-факто предоставлено разрешение на открытие всех закрытых квартир с правом расселения россиянами – они снова тянут из города все, что можно упаковать в автомобиль... Поэтому теперь главное – не состояние кузова, двигателя или подвески. Главное – способен ли автомобиль вывезти награбленное", – написал он.
Андрющенко также писал, что идет активное разграбление квартир мариупольцев, которые уехали в эвакуацию. По его словам, такие квартиры обозначают как не имеющие хозяев, после чего оккупанты выносят оттуда все вплоть до сантехники.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.