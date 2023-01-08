Оккупанты в Мариуполе отменили выплаты пенсионерам – Андрющенко

Ранее оккупанты выплачивали ежемесячно по 10 тыс. рублей. При этом оформить "официальные" пенсии могут далеко не все, отметил Андрющенко.
"Денег нет, но вы держитесь. Эксперименты по выживанию продолжаются. Как думаете, сколько сотен людей пожилого возраста мы не досчитаемся уже весной?" – написал советник мэра.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.