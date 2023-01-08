Оккупанты в Мариуполе отменили выплаты пенсионерам – Андрющенко

Ранее оккупанты выплачивали ежемесячно по 10 тыс. рублей. При этом оформить "официальные" пенсии могут далеко не все, отметил Андрющенко.

"Денег нет, но вы держитесь. Эксперименты по выживанию продолжаются. Как думаете, сколько сотен людей пожилого возраста мы не досчитаемся уже весной?" – написал советник мэра.