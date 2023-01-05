В Мариуполе людей выселяют из домов под снос и не дают нового жилья, они протестуют плакатами – горсовет

Оккупанты продолжают сносить Мариуполь целыми кварталами. Практически полностью уничтожаются Левобережный район, Черемушки, исторический центр. При этом нового жилья людям, которые проживают в домах под снос, не выделяется, отмечают в горсовете.
"Теперь мариупольцев оставляют замерзать на улице. Им ничего не остается, как надписями протестовать против уничтожения города", – говорится в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.