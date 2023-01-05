В Мариуполе людей выселяют из домов под снос и не дают нового жилья, они протестуют плакатами – горсовет

Оккупанты продолжают сносить Мариуполь целыми кварталами. Практически полностью уничтожаются Левобережный район, Черемушки, исторический центр. При этом нового жилья людям, которые проживают в домах под снос, не выделяется, отмечают в горсовете.

"Теперь мариупольцев оставляют замерзать на улице. Им ничего не остается, как надписями протестовать против уничтожения города", – говорится в сообщении.