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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе людей выселяют из домов под снос и не дают нового жилья, они протестуют плакатами – горсовет

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Российские оккупанты активно сносят дома в Мариуполе
Российские оккупанты активно сносят дома в Мариуполе
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне продолжают сносить жилые дома. Жители остаются совсем без жилья, сообщает Мариупольский городской совет 5 января в Telegram.

Оккупанты продолжают сносить Мариуполь целыми кварталами. Практически полностью уничтожаются Левобережный район, Черемушки, исторический центр. При этом нового жилья людям, которые проживают в домах под снос, не выделяется, отмечают в горсовете.

"Теперь мариупольцев оставляют замерзать на улице. Им ничего не остается, как надписями протестовать против уничтожения города", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.

Теги: протесты, Донецкая область, Мариуполь, снос, жилье, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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