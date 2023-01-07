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ОБЩЕСТВО

"Тарелка помоев и булка". Андрющенко показал, чем оккупанты угощали жителей Мариуполя на Рождество

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Андрющенко показал фото еды от оккупантов
Андрющенко показал фото еды от оккупантов
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты 6 января по случаю Рождества предлагали жителям Мариуполя "тарелку помоев", сообщил 7 января в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Кальмиусский район. Мирный. 6 января. Сочельник от оккупантов. Уже не теплая тарелка помоев в виде каши и булка хлеба с каплей меда. Христианское отношение от оккупантов во всей красе, как оно есть", – написал он.

Андрющенко показал фото еды от оккупантов.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Рождество, оккупация, Мариуполь, продукты, советник, фото, Сочельник, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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