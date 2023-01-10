В Мариуполе российские оккупанты начали глобальную принудительную паспортизацию – советник мэра

Оккупанты усилили давление на оставшихся в Мариуполе украинцев с целью получения ими паспортов РФ, заявляет Андрющенко Фото: depositphotos.com

По данным Андрющенко, с 1 января 2023 года получение российских паспортов становится обязательным для всех учителей, медиков, "полицейских" и работников сформированных оккупантами незаконных "государственных властей".

"С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта. Также, вся мраzота от юриспруденции, судьи, адвокаты, юристы (все звено) должны пройти аккредитацию "ДНР" (замечу, что не РФ) до первого марта. При этом такого "закона" нет, но устно [оккупанты] об этом предупреждают", – написал советник мэра Мариуполя.