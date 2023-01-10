В Мариуполе российские оккупанты начали глобальную принудительную паспортизацию – советник мэра

По данным Андрющенко, с 1 января 2023 года получение российских паспортов становится обязательным для всех учителей, медиков, "полицейских" и работников сформированных оккупантами незаконных "государственных властей".
"С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта. Также, вся мраzота от юриспруденции, судьи, адвокаты, юристы (все звено) должны пройти аккредитацию "ДНР" (замечу, что не РФ) до первого марта. При этом такого "закона" нет, но устно [оккупанты] об этом предупреждают", – написал советник мэра Мариуполя.
Впервые президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Путин 26 декабря 2022 года утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что на временно захваченных территориях Украины оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ.