СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Делимханову: он командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали"

В спецслужбе отметили, что Делимханов входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл на временно оккупированную часть Донецкой области. Там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, с февраля по май 2022 года под командованием Делимханова кадыровцы воевали против подразделений сил обороны на восточном фронте, в том числе активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь".

Кроме того, отметили в спецслужбе, российский депутат распространял через собственный Telegram-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

В СБУ подчеркнули, что собрали безоговорочные доказательства вины Делимханова. На их основании следователи сообщили российскому депутату о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в изменении границ территории Украины), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", – добавили в СБУ.

Кадыров весной 2022 года неоднократно упоминал Делимханова в своем Telegram, называя его ответственным за направление Мариуполя в ходе так называемой спецоперации.

"Делимханов вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым тесно взаимодействует, лично контролирует ситуацию на всех направлениях в Мариуполе", – писал Кадыров в апреле.