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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Делимханову: он командовал кадыровцами во время штурма "Азовстали"

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СБУ собрала доказательства, что под командованием Делимханова кадыровцы штурмовали "Азовсталь"
СБУ собрала доказательства, что под командованием Делимханова кадыровцы штурмовали "Азовсталь"
Скриншот: Kadyrov_95 / Telegram

Служба безопасности Украины объявила о подозрении депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, который участвовал в захвате Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил 12 января пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отметили, что Делимханов входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл на временно оккупированную часть Донецкой области. Там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской Республике", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, с февраля по май 2022 года под командованием Делимханова кадыровцы воевали против подразделений сил обороны на восточном фронте, в том числе активно участвовали в штурме металлургического комбината "Азовсталь".

Кроме того, отметили в спецслужбе, российский депутат распространял через собственный Telegram-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

В СБУ подчеркнули, что собрали безоговорочные доказательства вины Делимханова. На их основании следователи сообщили российскому депутату о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в изменении границ территории Украины), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", – добавили в СБУ.

Кадыров весной 2022 года неоднократно упоминал Делимханова в своем Telegram, называя его ответственным за направление Мариуполя в ходе так называемой спецоперации.

"Делимханов вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым тесно взаимодействует, лично контролирует ситуацию на всех направлениях в Мариуполе", – писал Кадыров в апреле.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держали оборону, несмотря на нехватку воды, еды и лекарств. Оккупанты регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев.

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Теги: СБУ, Чечня, Рамзан Кадыров, Мариуполь, штурм, Азовсталь, Адам Делимханов, война России против Украины, Росгвардия, подозрение, Служба безопасности Украины
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