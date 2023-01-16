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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Какая вы гниль", "Ниже уже некуда". Пользователей Twitter возмутил пост российского издания The Village о "клевых заброшках" и "лукбуке туристов" в разбомбленном Мариуполе

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Российское издание возмутило сеть публикацией о Мариуполе
Российское издание возмутило сеть публикацией о Мариуполе
Фото: EPA

В соцсети Twitter разгорелся скандал из-за поста российского издания The Village 15 января. Издание опубликовало статью о фотосессиях блогеров в разрушенном и оккупированном Мариуполе Донецкой области Украины и сопроводило ее вызвавшим массовое возмущение постом.

Статья называлась "Блогеров уже возят в Мариуполь делать селфи. Колонка о том, почему эстетизировать захваченный город недопустимо". В колонке идет речь о российских блогерах, которые приезжают, чтобы сделать фотографии на фоне разрушенных бомбежками домов.

В статье говорится о Мариуполе как о "разрушенном, завоеванном и присоединенном городе".

"Где искать эстетику в Мариуполе? Лев Левченко описывает лукбук туристов в разрушенном, завоеванном и присоединенном городе — они теперь приезжают туда фоткаться на фоне клевых заброшек", – говорится в возмутившем пользователей посте издания в Twitter со ссылкой на публикацию.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

Пост собрал множество откликов, в которых издание ругают за саму публикацию и ее подачу.

"Вилладж, вы ...банулись? Вы продвигаете "туризм" в разрушенный и оккупированный рашистами украинский город?" – пишет пользователь @vestnikstabilno.

Пользователь @ruinwanderer назвал журналистов издания "геноцидными мразями".

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

"Клевые заброшки" – это когда ваша армия (которой вы, кстати, платите свои налоги) уничтожила весь город и лишила его жителей крова над головой. Браво!" – комментирует @kuznetsoviy.

"Разбомбленный украинский город – отличный повод для кликбейтного заголовка", – пишет @zeta1reticuli.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

Ряд комментаторов заявляют, что хотели бы посмотреть на такую "эстетику" в российских городах.

"Надеюсь когда-нибудь поискать эстетику в вашем Питере после того, как его разбомбят на х...й", – пишет @D_Irene_.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

@kulchytsky советует изданию сделать заготовку на 2025 год о том, как украинцы "...башат  лукбуки на руинах Москвы и Питера".

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

"Создайте эстетику разбомбленных "заброшек" у себя дома и фоткайтесь там. Убили тысячи людей, а теперь ездите фоткаться на костях", – комментирует @infrrrared.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

Пользователь @vsechart назвал редакцию "мерзкими нелюдями", а @maigulakselsson, возмутившись словосочетанием "клевые заброшки", написал: "Пальцы себе отрубите".

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

@annaburak95 прокомментировала: "Какая вы гниль". @ambassadorofdr пожелал, чтобы "вся Россия выглядела как сейчас Мариуполь".

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

"Вы потеряли даже малейшее чувство человечности и гуманности. Ниже уже некуда. Но уверен, россияне еще не раз удивят весь мир и обязательно пробьют очередное дно", – прокомментировал @JohntaOfficial.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

После множества подобных комментариев издание изменило заголовок и обложку статьи. Теперь она называется "Добро пожаловать в мир инста-фотосессий из разрушенного Мариуполя. Зачем блогеры это делают? Колонка Льва Левченко — о недопустимой эстетизации". В The Village отметили, что не меняли содержания статьи.

"Действительно важно не создавать ложный посыл и называть вещи своим именами, если пишешь о чем-то возмутительном во время войны", – отметили в издании. Однако твит остался на месте (в соцсети нет возможности отредактировать уже опубликованный пост). В ответ на это пользователи посоветовали удалить его и саму статью.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

"Ребят, у вас там тоже что-то важное не обновилось. Критически устаревшая редакционная и этическая инфраструктура", – прокомментировала пользователь @ShantayYouGay.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

"Я не понимаю, как после прочтения заголовка ни один из цепочки ответственных людей не заметил, что это людоедская дичь?" – пишет @AmeliLin.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com

"Этот тред – эталонный пример того, чем русня отличается от человека. Даже, казалось бы, порицая фотосессии на руинах Мариуполя, вы умудрились сделать это без грамма эмпатии и такта, зато с иронией. Вас точно люди воспитали или волки в лесу?" – комментирует публикацию @CoyoteInArms.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне 2022 года мэр города Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре 2022 советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.

Теги: Россия, Донецкая область, Мариуполь, соцсети, скандал, российская агрессия, война России против Украины, фотосессия, блогеры
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