"Какая вы гниль", "Ниже уже некуда". Пользователей Twitter возмутил пост российского издания The Village о "клевых заброшках" и "лукбуке туристов" в разбомбленном Мариуполе

Статья называлась "Блогеров уже возят в Мариуполь делать селфи. Колонка о том, почему эстетизировать захваченный город недопустимо". В колонке идет речь о российских блогерах, которые приезжают, чтобы сделать фотографии на фоне разрушенных бомбежками домов.

В статье говорится о Мариуполе как о "разрушенном, завоеванном и присоединенном городе".

"Где искать эстетику в Мариуполе? Лев Левченко описывает лукбук туристов в разрушенном, завоеванном и присоединенном городе — они теперь приезжают туда фоткаться на фоне клевых заброшек", – говорится в возмутившем пользователей посте издания в Twitter со ссылкой на публикацию.

Скриншот: twitter.com

Пост собрал множество откликов, в которых издание ругают за саму публикацию и ее подачу.

"Вилладж, вы ...банулись? Вы продвигаете "туризм" в разрушенный и оккупированный рашистами украинский город?" – пишет пользователь @vestnikstabilno.

Пользователь @ruinwanderer назвал журналистов издания "геноцидными мразями".

Скриншот: twitter.com

"Клевые заброшки" – это когда ваша армия (которой вы, кстати, платите свои налоги) уничтожила весь город и лишила его жителей крова над головой. Браво!" – комментирует @kuznetsoviy.

"Разбомбленный украинский город – отличный повод для кликбейтного заголовка", – пишет @zeta1reticuli.

Скриншот: twitter.com

Ряд комментаторов заявляют, что хотели бы посмотреть на такую "эстетику" в российских городах.

"Надеюсь когда-нибудь поискать эстетику в вашем Питере после того, как его разбомбят на х...й", – пишет @D_Irene_.

Скриншот: twitter.com

@kulchytsky советует изданию сделать заготовку на 2025 год о том, как украинцы "...башат лукбуки на руинах Москвы и Питера".

Скриншот: twitter.com

"Создайте эстетику разбомбленных "заброшек" у себя дома и фоткайтесь там. Убили тысячи людей, а теперь ездите фоткаться на костях", – комментирует @infrrrared.

Скриншот: twitter.com

Пользователь @vsechart назвал редакцию "мерзкими нелюдями", а @maigulakselsson, возмутившись словосочетанием "клевые заброшки", написал: "Пальцы себе отрубите".

Скриншот: twitter.com

@annaburak95 прокомментировала: "Какая вы гниль". @ambassadorofdr пожелал, чтобы "вся Россия выглядела как сейчас Мариуполь".

Скриншот: twitter.com

"Вы потеряли даже малейшее чувство человечности и гуманности. Ниже уже некуда. Но уверен, россияне еще не раз удивят весь мир и обязательно пробьют очередное дно", – прокомментировал @JohntaOfficial.

Скриншот: twitter.com

После множества подобных комментариев издание изменило заголовок и обложку статьи. Теперь она называется "Добро пожаловать в мир инста-фотосессий из разрушенного Мариуполя. Зачем блогеры это делают? Колонка Льва Левченко — о недопустимой эстетизации". В The Village отметили, что не меняли содержания статьи.

"Действительно важно не создавать ложный посыл и называть вещи своим именами, если пишешь о чем-то возмутительном во время войны", – отметили в издании. Однако твит остался на месте (в соцсети нет возможности отредактировать уже опубликованный пост). В ответ на это пользователи посоветовали удалить его и саму статью.

Скриншот: twitter.com

"Ребят, у вас там тоже что-то важное не обновилось. Критически устаревшая редакционная и этическая инфраструктура", – прокомментировала пользователь @ShantayYouGay.

Скриншот: twitter.com

"Я не понимаю, как после прочтения заголовка ни один из цепочки ответственных людей не заметил, что это людоедская дичь?" – пишет @AmeliLin.

Скриншот: twitter.com

"Этот тред – эталонный пример того, чем русня отличается от человека. Даже, казалось бы, порицая фотосессии на руинах Мариуполя, вы умудрились сделать это без грамма эмпатии и такта, зато с иронией. Вас точно люди воспитали или волки в лесу?" – комментирует публикацию @CoyoteInArms.