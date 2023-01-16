В Мариуполь начали прибывать грузовики с оккупантами – советник мэра

По словам Андрющенко, только за утро 16 января прибыло более 10 грузовиков Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

По его словам, часть оккупантов размещается в селе Белосарайская Коса. Только за утро 16 января прибыло более 10 грузовиков.

Андрющенко также утверждает, что в Мариуполе начали дополнительно вербовать поваров и обслуживающий персонал в "пансионаты", которые, по его словам, на самом деле являются новыми казармами.