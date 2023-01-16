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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполь начали прибывать грузовики с оккупантами – советник мэра

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По словам Андрющенко, только за утро 16 января прибыло более 10 грузовиков
По словам Андрющенко, только за утро 16 января прибыло более 10 грузовиков
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области начали прибывать с донецкого направления грузовики с живой силой россиян. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко написал в Telegram

По его словам, часть оккупантов размещается в селе Белосарайская Коса. Только за утро 16 января прибыло более 10 грузовиков.

Андрющенко также утверждает, что в Мариуполе начали дополнительно вербовать поваров и обслуживающий персонал в "пансионаты", которые, по его словам, на самом деле являются новыми казармами.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Мариуполь, война России против Украины, грузовик, российские оккупанты, Петр Андрющенко, россияне
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