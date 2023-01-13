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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе уничтожено трамвайное движение – горсовет

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Оккупанты уничтожили в Мариуполе большинство общественного транспорта, говорят в горсовете
Оккупанты уничтожили в Мариуполе большинство общественного транспорта, говорят в горсовете
Скриншот: Маріупольська міська рада / Telegram

В оккупированном Мариуполе Донецкой области разрушено трамвайное депо и расстрелян транспорт. Жителям города приходится ходить пешком, говорится в сообщении Мариупольского городского совета в Telegram 13 января.

Оккупанты уничтожили и повредили почти весь трамвайный парк Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления. Также разрушено 95% контактной сети, говорится в сообщении.

Не лучше ситуация с автобусами и троллейбусами, которые целенаправленно уничтожались россиянами с самого начала осады, отмечают в горсовете. Часть автобусов под эвакуацию была расстреляна, чтобы мирные жители не могли покинуть город.

"В украинском Мариуполе строили новую транспортную модель с новыми автобусами и троллейбусами, которые связывали самые отдаленные районы. В планах стоял запуск скоростных трамваев. А вот какое "восстановление" принесли рашисты. "Освобождение" от жизни..." – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.

Теги: транспорт, Донецкая область, Мариуполь, трамваи, война России против Украины, общественный транспорт, троллейбус, российские оккупанты
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