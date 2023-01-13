В Мариуполе уничтожено трамвайное движение – горсовет

Оккупанты уничтожили и повредили почти весь трамвайный парк Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления. Также разрушено 95% контактной сети, говорится в сообщении.
Не лучше ситуация с автобусами и троллейбусами, которые целенаправленно уничтожались россиянами с самого начала осады, отмечают в горсовете. Часть автобусов под эвакуацию была расстреляна, чтобы мирные жители не могли покинуть город.
"В украинском Мариуполе строили новую транспортную модель с новыми автобусами и троллейбусами, которые связывали самые отдаленные районы. В планах стоял запуск скоростных трамваев. А вот какое "восстановление" принесли рашисты. "Освобождение" от жизни..." – говорится в сообщении.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.