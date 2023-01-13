В Мариуполе уничтожено трамвайное движение – горсовет

Оккупанты уничтожили и повредили почти весь трамвайный парк Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления. Также разрушено 95% контактной сети, говорится в сообщении.

Не лучше ситуация с автобусами и троллейбусами, которые целенаправленно уничтожались россиянами с самого начала осады, отмечают в горсовете. Часть автобусов под эвакуацию была расстреляна, чтобы мирные жители не могли покинуть город.

"В украинском Мариуполе строили новую транспортную модель с новыми автобусами и троллейбусами, которые связывали самые отдаленные районы. В планах стоял запуск скоростных трамваев. А вот какое "восстановление" принесли рашисты. "Освобождение" от жизни..." – говорится в сообщении.