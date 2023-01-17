Оккупанты начали сносить очередные районы в Мариуполе. Андрющенко назвал две цели россиян

По его словам, после Левобережья и Приморского района оккупанты активно сносят Центральный район по проспекту Мира, Металлургов и историческую часть города.

"Однозначно можно заключить, что демонтаж движется в двух направлениях – потенциально интересные части для застройщиков (Приморский район) и сокрытие последствий военных преступлений (Центральный район, учитывая избирательность демонтажа)", – написал Андрющенко.