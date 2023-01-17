Оккупанты начали сносить очередные районы в Мариуполе. Андрющенко назвал две цели россиян

По его словам, после Левобережья и Приморского района оккупанты активно сносят Центральный район по проспекту Мира, Металлургов и историческую часть города.
"Однозначно можно заключить, что демонтаж движется в двух направлениях – потенциально интересные части для застройщиков (Приморский район) и сокрытие последствий военных преступлений (Центральный район, учитывая избирательность демонтажа)", – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Андрющенко сообщал, что оккупанты запланировали под снос целый квартал Приморского района, чтобы построить там элитное жилье.