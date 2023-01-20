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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папе римскому передали картину о трагедии Мариуполя

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Франциску передали картину с изображением драмтеатра в разбомбленном Мариуполе
Франциску передали картину с изображением драмтеатра в разбомбленном Мариуполе
Фото: mohnenkogennady / Instagram

Мариупольский пастор и руководитель благотворительного фонда "Пилигрим" Геннадий Мохненко вручил главе католической церкви Франциску картину с изображением Мариупольского драмтеатра, могилами и надписью "Дети". Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram 20 января.

Картину нарисовала Александра Алифиренко, которая является частью капелланского батальона "Мариуполь".

Отмечается, что картина напоминает о страшном преступлении россиян, сбросивших бомбы на драматический театр, где скрывались тысячи мирных мариупольцев с детьми. В результате сотни людей погибли.

"Тысячи детей могли бы изобразить что-то подобное со своими личными бедами, ужасами, трагедиями в результате вторжения демонов "русского мира" в Украину. Спасибо всем за поддержку Украины", – написал Мохненко в Instagram.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Теги: папа римский, Мариуполь, Франциск, российская агрессия, картина, война России против Украины
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