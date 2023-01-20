Папе римскому передали картину о трагедии Мариуполя

Картину нарисовала Александра Алифиренко, которая является частью капелланского батальона "Мариуполь".

Отмечается, что картина напоминает о страшном преступлении россиян, сбросивших бомбы на драматический театр, где скрывались тысячи мирных мариупольцев с детьми. В результате сотни людей погибли.

"Тысячи детей могли бы изобразить что-то подобное со своими личными бедами, ужасами, трагедиями в результате вторжения демонов "русского мира" в Украину. Спасибо всем за поддержку Украины", – написал Мохненко в Instagram.