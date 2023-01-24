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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина не собиралась и не собирается нападать на Беларусь". Зеленский прокомментировал слова Лукашенко о "пакте о ненападении"

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Для Украины очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила в "позорную войну", отметил Зеленский
Для Украины очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила в "позорную войну", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина "не собирается" нападать на Беларусь. Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

24 января считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает этой стране заключить "пакт о ненападении".

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа – белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну", – сказал Зеленский.

По его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих, "не хотят нападать и идти силой и с оружием на украинское общество", в отличие от российских оккупантов.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на любой территории любого государства: они считают, что у них такой "военный шенген". Потому это все зависит, как мне кажется, от уважения населения какой-либо страны к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может пустить или не пускать вооруженных людей на свою независимую территорию", – отметил Зеленский.

По его словам, всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

"Это не просто, потому мы требуем помощи от партнеров, так как территория у нас очень большая. Поэтому имеем ограничение по количеству амуниции, естественно, и поэтому должны готовиться к любым вызовам. Но я считаю, что с этого направления [из Беларуси] успеха у них не будет. Если даже оно [наступление] будет гипотетически", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/617424006777692/

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

16 января 2023 года поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе ВСУ. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Финляндия, нападение, угрозы, независимость, Владимир Зеленский, наступление, Саули Нийнисте, война России против Украины, президент, пресс-конференция, население
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