"Украина не собиралась и не собирается нападать на Беларусь". Зеленский прокомментировал слова Лукашенко о "пакте о ненападении"

Для Украины очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила в "позорную войну", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

24 января считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает этой стране заключить "пакт о ненападении".

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это главный сигнал от всего украинского народа – белорусскому народу. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну", – сказал Зеленский.

По его мнению, большинство белорусов, включая военнослужащих, "не хотят нападать и идти силой и с оружием на украинское общество", в отличие от российских оккупантов.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на любой территории любого государства: они считают, что у них такой "военный шенген". Потому это все зависит, как мне кажется, от уважения населения какой-либо страны к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может пустить или не пускать вооруженных людей на свою независимую территорию", – отметил Зеленский.

По его словам, всем украинским военным "поставлено задание готовиться к любым вызовам".

"Это не просто, потому мы требуем помощи от партнеров, так как территория у нас очень большая. Поэтому имеем ограничение по количеству амуниции, естественно, и поэтому должны готовиться к любым вызовам. Но я считаю, что с этого направления [из Беларуси] успеха у них не будет. Если даже оно [наступление] будет гипотетически", – резюмировал Зеленский.