МИД Украины: РФ всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну. Предостерегаем Минск от любых возможных агрессивных планов

"Россия всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну. Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", – написал он.

По словам спикера, Украина готова к любому развитию событий и будет действовать, исключительно реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Также Николенко отметил, что силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси.

24 января считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает этой стране заключить "пакт о ненападении".