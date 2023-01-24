МИД Украины: РФ всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну. Предостерегаем Минск от любых возможных агрессивных планов

"Россия всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну. Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", – написал он.
По словам спикера, Украина готова к любому развитию событий и будет действовать, исключительно реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.
Также Николенко отметил, что силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий в случае усиления угрозы со стороны Беларуси.
24 января считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает этой стране заключить "пакт о ненападении".
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).