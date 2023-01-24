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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ может прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы – ISW

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В ISW согласны с прогнозом Минобороны: украинской армии нужно готовиться к новому этапу войны с РФ
В ISW согласны с прогнозом Минобороны: украинской армии нужно готовиться к новому этапу войны с РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Американский Институт исследования войны (ISW) подтвердил прогноз украинской разведки о том, что Россия готовится к новому наступлению в Украине. Об этом говорится в оперативном анализе института, опубликованном 23 января.

О том, что РФ готовится к масштабной атаке весной или в начале лета 2023 года, ранее заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий .

"Это частично подтверждает постоянную оценку ISW о том, что российские войска могут предпринять решительные действия в ближайшие месяцы... ГУР наблюдает признаки перегруппировки российских войск в рамках подготовки к "большому наступлению" в Донецкой и Луганской областях. Скибицкий также подтвердил, что российские силы вряд ли начнут атаку с севера или на юге Украины", – говорится в сообщении.

Военные эксперты института, как и ГУР МО, считают маловероятным, что оккупанты планируют повторить новое наступление на север Украины со стороны Беларуси.

"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях РФ в первой половине 2023 года и подчеркивают постоянную потребность в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина не потеряет инициативу в ответ на российские наступательные планы", – отмечают аналитики.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

В Генштабе ВСУ по состоянию на 12 января 2023 года не фиксировали создания в Беларуси наступательной группировки. Признаков того, что Беларусь намерена вступать в войну России против Украины, не видят пока и в Пентагоне.

Теги: Беларусь, армия РФ, прогноз, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, ISW
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