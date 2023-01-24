РФ может прибегнуть к наступательным действиям в ближайшие месяцы – ISW

В ISW согласны с прогнозом Минобороны: украинской армии нужно готовиться к новому этапу войны с РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

О том, что РФ готовится к масштабной атаке весной или в начале лета 2023 года, ранее заявлял представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий .

"Это частично подтверждает постоянную оценку ISW о том, что российские войска могут предпринять решительные действия в ближайшие месяцы... ГУР наблюдает признаки перегруппировки российских войск в рамках подготовки к "большому наступлению" в Донецкой и Луганской областях. Скибицкий также подтвердил, что российские силы вряд ли начнут атаку с севера или на юге Украины", – говорится в сообщении.

Военные эксперты института, как и ГУР МО, считают маловероятным, что оккупанты планируют повторить новое наступление на север Украины со стороны Беларуси.

"Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях РФ в первой половине 2023 года и подчеркивают постоянную потребность в поддержке западных партнеров, чтобы гарантировать, что Украина не потеряет инициативу в ответ на российские наступательные планы", – отмечают аналитики.