Весна и начало лета будут решающими в войне – представитель украинской разведки

По его словам, если это наступление провалится, это станет крахом России и ее президента Владимира Путина.

Скибицкий отметил, Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои. Военные действия за эту территорию будут идти с февраля. Заданием россиян будет взять Купянск, Сватово и Кременную, рассказал представитель разведки.

Также он рассказал, что нападение россиян на Киев через Беларусь маловероятно, равно как и активные боевые действия на юге Украины.

Представитель ГУР добавил, когда весна и начало лета будут позади, "можно будет говорить окончании войны".