Весна и начало лета будут решающими в войне – представитель украинской разведки

По его словам, если это наступление провалится, это станет крахом России и ее президента Владимира Путина.
Скибицкий отметил, Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои. Военные действия за эту территорию будут идти с февраля. Заданием россиян будет взять Купянск, Сватово и Кременную, рассказал представитель разведки.
Также он рассказал, что нападение россиян на Киев через Беларусь маловероятно, равно как и активные боевые действия на юге Украины.
Представитель ГУР добавил, когда весна и начало лета будут позади, "можно будет говорить окончании войны".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
20 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной.
"Мы давно об этом говорим, и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков", – сказал Резников.
В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.