Шустер: России надо будет идти на Киев из Беларуси – пойдет. У Лукашенко спрашивать не будут

"Я считаю, что Беларусь на сегодня – полностью оккупированная страна. Никаких серьезных решений Лукашенко не принимает. Надо было оружие – забрали у него оружие для российской армии. Надо было превратить страну в полигон – превратили. Надо будет идти на Киев из Беларуси – пойдут из Беларуси. У него спрашивать не будут", – подчеркнул Шустер.
Он отметил, что не воспринимает Лукашенко как человека, который может принимать решения.
"Я тут читаю, что Лукашенко добился от Путина, что белорусская армия пойдет во втором эшелоне. Ну то есть сидят Лукашенко и Путин, может, даже лежат вместе и переговариваются. И Путин говорит: "Я хочу из Беларуси напасть на Киев". "Ну хорошо, нападай на Киев", – отвечает Лукашенко. "Но я без тебя нападать на Киев не буду, ты мне нужен. Это я тебя держу тут как президента, ты должен идти со мной", – говорит Путин. И Лукашенко отвечает: "Хорошо, я пойду с тобой, но только сзади". Вот и вся договоренность", – сказал Шустер.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).