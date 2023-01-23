В Беларуси ночью произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

Информацию о возгорании на предприятии спасатели получили в 3.32.
"По линии 101 сообщили о выходе водородсодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков", – отметили в МЧС Беларуси.
В ведомстве уточнили, что установка в эксплуатацию не введена и сейчас находится на стадии пусконаладочных работ.
Работники МЧС провели охлаждение и работы по защите технологических конструкций.
Спасателям удалось ликвидировать пожар. В результате происшествия никто не пострадал. По данным МЧС, технологический процесс предприятия не нарушен.
Сейчас устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод является одним из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Завод расположен в промышленной зоне Мозыря.
НПЗ по нефтепроводу "Дружба" получает российскую нефть. В Мозыре нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).