В Беларуси ночью произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе

Информацию о возгорании на предприятии спасатели получили в 3.32.

"По линии 101 сообщили о выходе водородсодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков", – отметили в МЧС Беларуси.

В ведомстве уточнили, что установка в эксплуатацию не введена и сейчас находится на стадии пусконаладочных работ.

Работники МЧС провели охлаждение и работы по защите технологических конструкций.

Спасателям удалось ликвидировать пожар. В результате происшествия никто не пострадал. По данным МЧС, технологический процесс предприятия не нарушен.

Сейчас устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб.