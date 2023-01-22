В Беларуси производят "зубы дракона" для россиян – "Беларускі Гаюн"

"Это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона высотой 90–120 см, впервые использовавшиеся во время Второй мировой войны для препятствования движению танков и мотопехоты. К примеру, они использовались в 30-х при создании линии Зигфрида. И вот спустя 80 лет их используют вновь…" – говорится в сообщении.
Российские войска устанавливают такие бетонные пирамиды во временно оккупированном Крыму, Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области, а также в Белгородской области РФ, добавили расследователи.
Их перевозят грузовиками, чаще всего марки КамАЗ, с номерами как РФ, так и РБ. В одном грузовике замечают в среднем по 15−20 "зубов дракона", говорится в сообщении.
"Перевозка бетонных помех может свидетельствовать о создании линии обороны в Гомельской области (Беларусь) или Брянской области РФ", – цитирует "Флагшток — Гомельшчына" мониторинговая группа.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".