Признаков повторного наступления РФ на Киев из Беларуси пока нет, но есть угроза ракетных ударов и провокаций – ГУР

Об этом в интервью Delfi, опубликованном 20 января, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, в Беларуси у оккупантов нет мощной ударно-наступательной группировки. Кроме того, Украина усилила оборону на киевском направлении, добавил Скибицкий.
По его мнению, за два месяца россияне не успеют создать мощную ударную группировку.
В то же время возникло два "серьезных вопроса" – возможное нанесение ракетных ударов "Искандерами" с территории Беларуси и применение РФ самолетов Ту-22, которые могут выпускать ракеты Х-22, добавил представитель украинской разведки.
Скибицкий также не исключил провокаций со стороны оккупантов.
Но "это не та угроза, которая говорит о подготовке нового наступления на Киев", резюмировал представитель ГУР Минобороны.
Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, отметили в КГВА.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины.
10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.
16 января 2023 года поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе ВСУ. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).