Лукашенко заявил, что Украина предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении

Лукашенко утверждает, что Запад не отказался от своих планов относительно Беларуси, а в Украине продолжают готовить "боевиков и экстремистов".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно", – сказал Лукашенко.

По его словам, учитывая это, власти Беларуси "вынуждены жестко реагировать".

"Нам по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов – вылезли из-под плинтуса, не вылезли – будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", – добавил самопровозглашенный президент.