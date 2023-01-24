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Лукашенко заявил, что Украина предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении

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Лукашенко утверждает, что в Украине продолжают готовить "боевиков и экстремистов"
Лукашенко утверждает, что в Украине продолжают готовить "боевиков и экстремистов"
Фото: president.gov.by

Считающий себя белорусским президентом Александр Лукашенко 24 января заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

Лукашенко утверждает, что Запад не отказался от своих планов относительно Беларуси, а в Украине продолжают готовить "боевиков и экстремистов".

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно", – сказал Лукашенко.

По его словам, учитывая это, власти Беларуси "вынуждены жестко реагировать".

"Нам по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов – вылезли из-под плинтуса, не вылезли – будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", – добавил самопровозглашенный президент.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, наступление, война России против Украины
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