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ПАСЕ признала, что война РФ против Украины началась в 2014-м, а не в 2022 году

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Общий текст резолюции поддержали 126 депутатов ассамблеи
Общий текст резолюции поддержали 126 депутатов ассамблеи
Фото: PACE_Equality / Twitter

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января одобрила отчет и резолюцию под названием "Сексуальное насилие во времена конфликтов", где упоминается российская агрессия против Украины. Об этом 24 января сообщает "Европейская правда".

Документ, подготовленный депутатом от Австрии Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных парламентариями из Украины и государств-партнеров, пишет "ЕП".

Среди предложенных изменений самые большие споры вызвала поправка, описывающая ситуацию в Европе. Вместо размытой фразы "в 2022 году война вернулась к нашему континенту" депутаты предлагали написать: "с февраля 2014 года РФ ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года массированным вторжением в Украину".

Докладчица и профильный комитет по равенству выступили против такой формулировки. Байр и ряд депутатов настаивали на том, что вооруженная агрессия России против Украины началась только в 2022 году. Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном.

Правка была одобрена с небольшим преимуществом: 47 – за, 43 – против. Общий текст резолюции с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали "за".

Теги: ПАСЕ, резолюция, Европа, война России против Украины, сексуальное насилие
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