ПАСЕ признала, что война РФ против Украины началась в 2014-м, а не в 2022 году

Документ, подготовленный депутатом от Австрии Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных парламентариями из Украины и государств-партнеров, пишет "ЕП".

Среди предложенных изменений самые большие споры вызвала поправка, описывающая ситуацию в Европе. Вместо размытой фразы "в 2022 году война вернулась к нашему континенту" депутаты предлагали написать: "с февраля 2014 года РФ ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года массированным вторжением в Украину".

Докладчица и профильный комитет по равенству выступили против такой формулировки. Байр и ряд депутатов настаивали на том, что вооруженная агрессия России против Украины началась только в 2022 году. Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном.

Правка была одобрена с небольшим преимуществом: 47 – за, 43 – против. Общий текст резолюции с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали "за".