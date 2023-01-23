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Нардеп из Украины Хоменко стала вице-президентом ПАСЕ

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Хоменко представляет фракцию Рады "Слуга народа"
Хоменко представляет фракцию Рады "Слуга народа"
Фото: wikipedia.org

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за назначение представителя Украины одним из вице-президентов ассамблеи. Об этом в Facebook cообщила 23 января глава делегации Украины, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

"Только что мы получили должности председателей комитетов и вице-президента ПАСЕ, которой стала Елена Хоменко. Имею честь возглавить комитет по гендерному равенству и недискриминации, моя коллега Евгения Кравчук – комитет по вопросам культуры, науки, образования и медиа", – написала она.

https://www.facebook.com/maria.mezentseva/posts/pfbid02jSFFAVxDRbhHT7AQCCdt7vKyqtpi2f4ALzhHcy5xn1cjYAAA9rP449LgGUnwKTeGl

Хоменко и Кравчук – народные депутаты Украины от "Слуги народа".

Всего в ПАСЕ 18 вице-президентов.

23 января на новый срок переизбран и президент ассамблеи Тини Кокс.

Контекст:

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 23-го по 27 января. Как сообщила пресс-служба ассамблеи, одним из основных моментов сессии станет срочная дискуссия по юридическим и правозащитным аспектам российской агрессии против Украины с участием главы украинского Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года. 

15 марта 2022 года ПАСЕ на экстренном заседании проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину. "ПАСЕ единогласно проголосовала за исключение России из Совета Европы после 25 лет членства. Мне грустно, что нам пришлось это сделать, но я рад, что мы это сделали. Жестокая агрессия против Украины, государства – члена СЕ, неприемлема. Остановите войну немедленно!" – написал тогда Кокс в Twitter.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения за преступления агрессии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ПАСЕ, народные депутаты, Евгения Кравчук, Мария Мезенцева, назначение, Елена Хоменко, нардеп
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