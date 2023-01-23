Нардеп из Украины Хоменко стала вице-президентом ПАСЕ

"Только что мы получили должности председателей комитетов и вице-президента ПАСЕ, которой стала Елена Хоменко. Имею честь возглавить комитет по гендерному равенству и недискриминации, моя коллега Евгения Кравчук – комитет по вопросам культуры, науки, образования и медиа", – написала она.

Хоменко и Кравчук – народные депутаты Украины от "Слуги народа".

Всего в ПАСЕ 18 вице-президентов.

23 января на новый срок переизбран и президент ассамблеи Тини Кокс.

Контекст:

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 23-го по 27 января. Как сообщила пресс-служба ассамблеи, одним из основных моментов сессии станет срочная дискуссия по юридическим и правозащитным аспектам российской агрессии против Украины с участием главы украинского Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, лауреата Нобелевской премии мира 2022 года.

15 марта 2022 года ПАСЕ на экстренном заседании проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину. "ПАСЕ единогласно проголосовала за исключение России из Совета Европы после 25 лет членства. Мне грустно, что нам пришлось это сделать, но я рад, что мы это сделали. Жестокая агрессия против Украины, государства – члена СЕ, неприемлема. Остановите войну немедленно!" – написал тогда Кокс в Twitter.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения за преступления агрессии.