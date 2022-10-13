Зеленский: Резолюция ПАСЕ – четкий сигнал, что с террористической группой, которая присвоила себе Россию, не о чем говорить

"Есть и мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это – политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить. Террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически", – заявил президент.
Он заверил, что будет создан специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины.
"Мы обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну", – добавил глава государства.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ государством – спонсором терроризма.
9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.
13 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения за преступления агрессии.