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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Резолюция ПАСЕ – четкий сигнал, что с террористической группой, которая присвоила себе Россию, не о чем говорить

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Зеленский: ПАСЕ первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический
Зеленский: ПАСЕ – первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический
Фото: president.gov.ua

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, где РФ признана террористическим режимом, является политическим сигналом, что с нынешним руководством этой страны "не о чем говорить". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 13 октября, текстовая версия которого опубликована на его сайте.

"Есть и мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это – политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить. Террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически", – заявил президент.

Он заверил, что будет создан специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины.

"Мы обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну", – добавил глава государства.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ государством – спонсором терроризма.

9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения за преступления агрессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, терроризм, ПАСЕ, Владимир Зеленский, резолюция, война России против Украины
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