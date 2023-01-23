На выборах главы ПАСЕ представитель Нидерландов, как и в прошлом году, обошел украинца

По его словам, за Кокса проголосовали 175 депутатов. Украинский депутат от "Слуги народа", глава комитета ВР по международной политике Александр Мережко, который тоже баллотировался на этот пост, набрал 44 голоса.
24 января 2022 года выборы главы ПАСЕ прошли по похожему сценарию. Тогда Кокс также был избран в первом туре голосования, за него отдали 164 голоса. Конкуренткой представителя Нидерландов была народный депутат Украины от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ее поддержали 80 членов ПАСЕ.
15 марта 2022 года ПАСЕ на экстренном заседании проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину. "Сегодня ПАСЕ единогласно проголосовала за исключение России из Совета Европы после 25 лет членства. Мне грустно, что нам пришлось это сделать, но я рад, что мы это сделали. Жестокая агрессия против Украины, государства – члена СЕ, неприемлема. Остановите войну немедленно!" – написал тогда Кокс в Twitter.
13 октября ПАСЕ приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины". В связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ ПАСЕ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом", а российские партии и партии в других странах, голосовавшие за решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины, – "способствующими терроризму". ПАСЕ также призвала ускорить создание специального трибунала для осуждения за преступления агрессии.