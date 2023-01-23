На выборах главы ПАСЕ представитель Нидерландов, как и в прошлом году, обошел украинца

По его словам, за Кокса проголосовали 175 депутатов. Украинский депутат от "Слуги народа", глава комитета ВР по международной политике Александр Мережко, который тоже баллотировался на этот пост, набрал 44 голоса.

24 января 2022 года выборы главы ПАСЕ прошли по похожему сценарию. Тогда Кокс также был избран в первом туре голосования, за него отдали 164 голоса. Конкуренткой представителя Нидерландов была народный депутат Украины от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Ее поддержали 80 членов ПАСЕ.