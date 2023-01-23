В ПАСЕ проведут дебаты на тему юридических аспектов агрессии РФ против Украины

Дебаты состоятся 26 января, написал Гончаренко.

Как сообщила в Facebook член делегации, нардеп Евгения Кравчук, по итогам дебатов будет принят документ "Правовые аспекты прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины". Она отметила, что это будет самый большой документ сессии. Участие в дебатах также примет председатель Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, добавила нардеп.

Глава делегации, нардеп Мария Мезенцева в кулуарах ПАСЕ рассказала "Европейской правде", что украинская делегация настаивает на том, чтобы в документе была прописана необходимость создания спецтрибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии.

Докладчиком по этому вопросу станет швейцарский депутат Дамьен Котьер, отметило издание.