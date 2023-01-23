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В ПАСЕ проведут дебаты на тему юридических аспектов агрессии РФ против Украины

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26 января в ПАСЕ состоятся дебаты о юридических аспектах агрессии России
26 января в ПАСЕ состоятся дебаты о юридических аспектах агрессии России
Фото: EPA

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы проведет дебаты о юридических аспектах агрессии РФ против Украины. Об этом 23 января в Telegram сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Дебаты состоятся 26 января, написал Гончаренко. 

Как сообщила в Facebook член делегации, нардеп Евгения Кравчук, по итогам дебатов будет принят документ "Правовые аспекты прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины". Она отметила, что это будет самый большой документ сессии. Участие в дебатах также примет председатель Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, добавила нардеп.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10162413348452598

Глава делегации, нардеп Мария Мезенцева в кулуарах ПАСЕ рассказала "Европейской правде", что украинская делегация настаивает на том, чтобы в документе была прописана необходимость создания спецтрибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии. 

Докладчиком по этому вопросу станет швейцарский депутат Дамьен Котьер, отметило издание.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ

Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, агрессия, дебаты, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, документы, Александра Матвийчук, Евгения Кравчук, Мария Мезенцева
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