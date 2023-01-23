В ПАСЕ проведут дебаты на тему юридических аспектов агрессии РФ против Украины

Дебаты состоятся 26 января, написал Гончаренко.
Как сообщила в Facebook член делегации, нардеп Евгения Кравчук, по итогам дебатов будет принят документ "Правовые аспекты прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины". Она отметила, что это будет самый большой документ сессии. Участие в дебатах также примет председатель Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, добавила нардеп.
Глава делегации, нардеп Мария Мезенцева в кулуарах ПАСЕ рассказала "Европейской правде", что украинская делегация настаивает на том, чтобы в документе была прописана необходимость создания спецтрибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии.
Докладчиком по этому вопросу станет швейцарский депутат Дамьен Котьер, отметило издание.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.