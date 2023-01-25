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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут значительные потери, пытаясь наступать в направлении Бахмута – Генштаб ВСУ

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Битва за Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, говорил Зеленский
Битва за Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, говорил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступательные действия на трех направлениях на Донбассе. Об этом проинформировал 25 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает вести наступательные действия на бахмутском направлении, неся многочисленные потери. На лиманском и авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что на остальных направлениях оккупанты обороняются.

В украинской армии отметили, что оккупанты ведут обстрелы на всех направлениях, речь идет о районах десятков населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

По данным Генштаба ВСУ, "только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставили около 100 раненых российских захватчиков", но из-за переполнения больницы "после стабилизационных мероприятий их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JQ5hnZ4TqqFWLcXx35dv2g2RoScWRcpqstAei4KPomdJ9qANjzSfXRc9NFUfUTSGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях".

Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, раненые, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, больницы, потери армии России, российские оккупанты
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