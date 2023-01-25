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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали около 910 оккупантов и больше 40 единиц техники РФ – Генштаб ВСУ

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ВСУ с начала войны уничтожили уже больше 123 тыс. захватчиков
ВСУ с начала войны уничтожили уже больше 123 тыс. захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года обезвредили уже около 123 080 российских оккупантов, 910 из них – за последние сутки. Об этом 25 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3161 (+9);
  • боевые бронированные машины – 6307 (+23);
  • артиллерийские системы – 2154 (+6);
  • РСЗ – 450 (+2);
  • средства ПВО – 220;
  • самолеты – 290 (+1);
  • вертолеты – 281;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5);
  • крылатые ракеты – 749;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4967 (+23);
  • специальная техника – 194.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0z4A12wXtEfoV7rcUpMvygLcxavsfgdGtkAzWpJt9LXvrBu57eEWQJ9iKzGGrnmnQl

Теги: самолет, танки, РСЗО, беспилотники, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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