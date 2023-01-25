Силы обороны Украины за сутки ликвидировали около 910 оккупантов и больше 40 единиц техники РФ – Генштаб ВСУ

ВСУ с начала войны уничтожили уже больше 123 тыс. захватчиков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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