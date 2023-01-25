Оккупанты вербуют в ЧВК "Вагнер" заключенных украинцев, которых до этого принудительно вывезли в РФ – Генштаб

По его данным, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "Вагнер".

В Генштабе отмечают, что большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним.

"Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления", – говорится в сообщении.

Контекст:

О том, что ЧВК "Вагнер" договорилась с главарями боевиков в ОРДЛО о вербовке заключенных из мест лишения свободы, оказавшихся на временно оккупированных территориях, 6 декабря сообщил сайт Центра национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ. Речь идет о колониях в захваченных Россией частях Донецкой области. Местные гауляйтеры так называемой "ДНР" согласились на начало "мобилизации", выдав специальное "решение". Заключенных без подготовки отправляют на передовую.

Ранее СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, перед освобождением города выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей и скрылась. По информации hromadske, в СИЗО Херсона украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском СИЗО.

Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители вернули в следственные изоляторы 166 заключенных, которых выпустили оккупанты из Херсонского СИЗО перед тем, как сбежать из города.

В октябре оккупанты освободили большинство преступников из колонии №90 в Херсоне для участия в войне против Украины, сообщал Генштаб ВСУ.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.