"Русь сидящая": Из 50 тыс. заключенных-вагнеровцев на фронте остались только 10 тысяч

"Вагнер" не ведет статистику по дезертирам и взятым в плен, говорит Романова Фото: ЧВК Вагнер / ВКонтакте

"39 тыс. [заключенных], по данным украинской стороны, были завербованы на конец декабря. По нашим данным, чуть больше – 42–43 тыс. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тыс. Из них воюют на фронте 10 тыс., потому что все остальные либо убиты, либо "300-е", либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — сказала Романова.

По ее данным, активно дезертировать из ЧВК заключенные начали еще осенью. Многие из них бежали обратно в Россию с оружием, сказала Романова.

Она полагает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не ведет статистики о пропавших или дезертировавших заключенных – их просто записывают в погибшие. Об этом могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК иногда возвращает родственникам заключенных пустые гробы, рассказала Романова. Пригожину нельзя показывать, что из его компании люди бегут обратно в Россию, причем с оружием в руках, подчеркнула она.

Также она отметила, что если посмотреть на интервью украинского журналиста Владимира Золкина с пленными россиянами, то среди них много именно бывших заключенных, завербованных на войну с Украиной.