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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русь сидящая": Из 50 тыс. заключенных-вагнеровцев на фронте остались только 10 тысяч

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"Вагнер" не ведет статистику по дезертирам и взятым в плен, говорит Романова
"Вагнер" не ведет статистику по дезертирам и взятым в плен, говорит Романова
Фото: ЧВК Вагнер / ВКонтакте

Из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали. Об этом заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова проекту My Russian Rights 21 января.

"39 тыс. [заключенных], по данным украинской стороны, были завербованы на конец декабря. По нашим данным, чуть больше – 42–43 тыс. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тыс. Из них воюют на фронте 10 тыс., потому что все остальные либо убиты, либо "300-е", либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — сказала Романова.

По ее данным, активно дезертировать из ЧВК заключенные начали еще осенью. Многие из них бежали обратно в Россию с оружием, сказала Романова. 

Она полагает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не ведет статистики о пропавших или дезертировавших заключенных – их просто записывают в погибшие. Об этом могут свидетельствовать сообщения о том, что ЧВК иногда возвращает родственникам заключенных пустые гробы, рассказала Романова. Пригожину нельзя показывать, что из его компании люди бегут обратно в Россию, причем с оружием в руках, подчеркнула она.

Также она отметила, что если посмотреть на интервью украинского журналиста Владимира Золкина с пленными россиянами, то среди них много именно бывших заключенных, завербованных на войну с Украиной.

Контекст:

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляют 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, позже появилось видео из колонии, где он выступил перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

По данным Reuters на начало 2023 года, более 1 тыс. вагнеровцев были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.

Теги: заключенные, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Ольга Романова
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