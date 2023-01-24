США будут преследовать ЧВК "Вагнер", используя для этого все подходящие инструменты – Госдеп

В Госдепе напомнили, что "Вагнер" уже давно находится под санкциями США Фото: EPA

Он отметил, что "Вагнер" уже давно находится под санкциями США.

"В марте 2022 года мы ввели дополнительные санкции в связи с финансированием господином Пригожиным Агентства интернет-исследований, которое он использует для пропаганды своих операций глобального влияния. Поэтому мы собираемся использовать все подходящие инструменты, чтобы преследовать группу "Вагнера", пытаться противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию – опять же, в украинском контексте и в более широком смысле", – сказал Прайс.

Он напомнил, что США намерены объявить ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

"Это дает нам еще один инструмент для привлечения к ответственности группы "Вагнер", других ее высокопоставленных должностных лиц и ее сотрудников. У нас будет больше информации о более широком наборе действий, которые мы предпримем позже на этой неделе. Я не хочу забегать вперед, но мы уверены, что это правильный шаг, учитывая то, что мы видели в группе "Вагнер", – заявил спикер.