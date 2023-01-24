США будут преследовать ЧВК "Вагнер", используя для этого все подходящие инструменты – Госдеп

Он отметил, что "Вагнер" уже давно находится под санкциями США.
"В марте 2022 года мы ввели дополнительные санкции в связи с финансированием господином Пригожиным Агентства интернет-исследований, которое он использует для пропаганды своих операций глобального влияния. Поэтому мы собираемся использовать все подходящие инструменты, чтобы преследовать группу "Вагнера", пытаться противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию – опять же, в украинском контексте и в более широком смысле", – сказал Прайс.
Он напомнил, что США намерены объявить ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.
"Это дает нам еще один инструмент для привлечения к ответственности группы "Вагнер", других ее высокопоставленных должностных лиц и ее сотрудников. У нас будет больше информации о более широком наборе действий, которые мы предпримем позже на этой неделе. Я не хочу забегать вперед, но мы уверены, что это правильный шаг, учитывая то, что мы видели в группе "Вагнер", – заявил спикер.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
После начала полномасштабной войны России против Украины основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters на 6 января, в составе ЧВК было около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом Донецкой области в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.