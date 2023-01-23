Шустер: Они отрежут YouTube всем, кроме Кремля или ФСБ – у них-то YouTube будет

Шустер: Молодым людям в РФ, которым надо будет идти в армию, лучше знать правду, куда их направляют Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это еще советская традиция: того, чего нет у народа, не обязательно не должно быть у власти. Они отрежут YouTube всем, кроме Кремля или ФСБ – у них-то YouTube будет", – сказал Шустер.

Он считает, что Пригожина, скорее всего, волнуют не "обитатели Кремля", а люди, подлежащие мобилизации.

"Молодым людям, которым надо будет идти в армию, или есть возможность, что их обязательно мобилизуют, лучше знать правду, куда их направляют. И где они, с большой долей вероятности, погибнут либо получат ранение. Им-то надо знать, куда они идут. Если эти люди пытаются найти другие [альтернативные официальным] источники информации, то есть надежда, что с мобилизацией [в России] будут трудности", – отметил Шустер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Пригожин назвал YouTube "информационной чумой" и сказал, что против его закрытия выступает "огромное количество людей" в администрации президента России. По его мнению, против закрытия видеохостинга выступают только "предатели своего народа и своей страны", которые хотят слушать на YouTube украинского журналиста Дмитрия Гордона и российского блогера Марка Фейгина.

Агентство Reuters считает, что заявление Пригожина является свидетельством продолжающихся разногласий между ним и российским правительством. Оно напомнило, как на прошлой неделе министерство обороны России не упомянуло роль наемников из ЧВК "Вагнер" в боях за Соледар Донецкой области, но после возмущений бизнесмена выпустило обновленный пресс-релиз.