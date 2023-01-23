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Шустер: Они отрежут YouTube всем, кроме Кремля или ФСБ – у них-то YouTube будет

 
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Шустер: Молодым людям в РФ, которым надо будет идти в армию, лучше знать правду, куда их направляют
Шустер: Молодым людям в РФ, которым надо будет идти в армию, лучше знать правду, куда их направляют
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Власти РФ не откажутся от возможности иметь доступ к видеохостингу YouTube. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский телеведущий Савик Шустер, комментируя заявление российского бизнесмена, основателя участвующей в войне против Украины частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что в ближайшее время YouTube в России будет закрыт.

"Это еще советская традиция: того, чего нет у народа, не обязательно не должно быть у власти. Они отрежут YouTube всем, кроме Кремля или ФСБ – у них-то YouTube будет", – сказал Шустер.

Он считает, что Пригожина, скорее всего, волнуют не "обитатели Кремля", а люди, подлежащие мобилизации.

"Молодым людям, которым надо будет идти в армию, или есть возможность, что их обязательно мобилизуют, лучше знать правду, куда их направляют. И где они, с большой долей вероятности, погибнут либо получат ранение. Им-то надо знать, куда они идут. Если эти люди пытаются найти другие [альтернативные официальным] источники информации, то есть надежда, что с мобилизацией [в России] будут трудности", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Пригожин назвал YouTube "информационной чумой" и сказал, что против его закрытия выступает "огромное количество людей" в администрации президента России. По его мнению, против закрытия видеохостинга выступают только "предатели своего народа и своей страны", которые хотят слушать на YouTube украинского журналиста Дмитрия Гордона и российского блогера Марка Фейгина.

Агентство Reuters считает, что заявление Пригожина является свидетельством продолжающихся разногласий между ним и российским правительством. Оно напомнило, как на прошлой неделе министерство обороны России не упомянуло роль наемников из ЧВК "Вагнер" в боях за Соледар Донецкой области, но после возмущений бизнесмена выпустило обновленный пресс-релиз

Контекст:

В 2022 году, после начала полномасштабной войны против Украины, в России ввели военную цензуру. В стране запретили ряд российских и иностранных СМИ, а также заблокировали доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram.

Российские СМИ писали, что еще в марте в России рассматривали возможность блокировки YouTube, но этого не произошло. В том же месяце видеохостинг принял решение отключить монетизацию для своего российского сегмента. 

В октябре стало известно, что Пригожин обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании "нежелательной" в РФ американской компании Google, которой принадлежит сервис. Он заявил, что на платформе началась "информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей". "На YouTube распространяются фейки, публикуются русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы", – говорилось в его заявлении. 

Гордон, комментируя предложение Пригожина, сказал, что оно его не удивиило. "Россияне, когда смотрят YouTube, могут начать о чем-то задумываться", – предположил журналист во время YouTube-стрима. Он сообщил, что на его YouTube-каналах 2025 млн зрителей – из России. "Миллионы россиян смотрят Дмитрия Гордона, который доносит им правду о войне, о фашистской сути их страны и руководства, о захватнической агрессии против Украины", – сказал журналист. 

По данным Reuters, ежемесячная аудитория YouTube в РФ составляет 90 млн пользователей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, интернет, Савик Шустер, цензура, ФСБ, YouTube, мобилизация, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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