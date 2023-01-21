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"Уважаемый господин Кирби, есть вопрос". Пригожин написал письмо в Белый дом, чтобы узнать о преступлениях ЧВК "Вагнер"

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Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях против Украины
Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях против Украины
Фото: wikipedia.org

Основатель ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин написал письмо координатору по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джону Кирби, чтобы узнать о преступлениях представителей частной военной компании.

Фото письма на английском и российском языках, адресованное в Белый дом, 21 января опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер", – говорится в письме.

Накануне, 20 января, Кирби сообщил, что министерство финансов США на следующей неделе введет новые санкции против ЧВК "Вагнер" и ее глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе в связи с ее продолжающейся серьезной преступной деятельностью", – сказал он.

По словам Кирби, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

По данным Reuters на 6 января, в составе ЧВК было около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом Донецкой области в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Теги: Россия, США, санкции, заключенные, Белый дом, боевики, наемники, преступление, война России против Украины, Джон Кирби, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, деятельность, письмо, бизнесмен
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