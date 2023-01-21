"Уважаемый господин Кирби, есть вопрос". Пригожин написал письмо в Белый дом, чтобы узнать о преступлениях ЧВК "Вагнер"

Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях против Украины Фото: wikipedia.org

Фото письма на английском и российском языках, адресованное в Белый дом, 21 января опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер", – говорится в письме.

Накануне, 20 января, Кирби сообщил, что министерство финансов США на следующей неделе введет новые санкции против ЧВК "Вагнер" и ее глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет "Вагнер", в том числе в связи с ее продолжающейся серьезной преступной деятельностью", – сказал он.

По словам Кирби, в настоящее время в Украине дислоцировано около 50 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", в том числе 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных.