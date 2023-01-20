Британская разведка назвала численность вагнеровцев, воюющих в Украине, и источники их финансирования

По данным госреестра РФ, военизированная группа "Вагнера" официально зарегистрирована как юридическое лицо на 27 декабря 2022 года. Группа объявила свою основную деятельность "консалтингом в области управления"; о военной деятельности в документах не упоминалось, говорится в сообщении.

(1/5) On 27 December 2022, the Russian Unified State Register showed that the proxy paramilitary Wagner Group had formally registered as a legal entity. The group declared their core activity as ‘management consultancy’; no mention was made of combat services. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 20, 2023

"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью ЧВК "Вагнер", – отмечает британская разведка.

В минобороны Британии подчеркнули, что частные военные компании остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона. Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями, добавили в британской разведке.

(3/5) Wagner’s owner, Yevgeny Prigozhin, has likely partially funded the organisation via inflated government contracts awarded to his other companies. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 20, 2023

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признался в основании "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл "шикарную" штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", – отмечается в сводке.

По данным британской разведки, в состав "Вагнера" входит 50 тыс. человек, а в развязанной Россией войне против Украины группа стала "ключевым компонентом кампании".

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию",– отмечают в минобороны Великобритании.

(5/5) Wagner almost certainly now commands up to 50,000 fighters in Ukraine and has become a key component of the Ukraine campaign. The registration likely aims to maximise Prigozhin’s commercial gain and to further legitimise the increasingly high-profile organisation. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 20, 2023