Британская разведка назвала численность вагнеровцев, воюющих в Украине, и источники их финансирования

По данным госреестра РФ, военизированная группа "Вагнера" официально зарегистрирована как юридическое лицо на 27 декабря 2022 года. Группа объявила свою основную деятельность "консалтингом в области управления"; о военной деятельности в документах не упоминалось, говорится в сообщении.
(1/5) On 27 December 2022, the Russian Unified State Register showed that the proxy paramilitary Wagner Group had formally registered as a legal entity. The group declared their core activity as ‘management consultancy’; no mention was made of combat services.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 20, 2023
"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью ЧВК "Вагнер", – отмечает британская разведка.
В минобороны Британии подчеркнули, что частные военные компании остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона. Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями, добавили в британской разведке.
(3/5) Wagner’s owner, Yevgeny Prigozhin, has likely partially funded the organisation via inflated government contracts awarded to his other companies.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 20, 2023
"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признался в основании "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл "шикарную" штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", – отмечается в сводке.
По данным британской разведки, в состав "Вагнера" входит 50 тыс. человек, а в развязанной Россией войне против Украины группа стала "ключевым компонентом кампании".
"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию",– отмечают в минобороны Великобритании.
(5/5) Wagner almost certainly now commands up to 50,000 fighters in Ukraine and has become a key component of the Ukraine campaign. The registration likely aims to maximise Prigozhin’s commercial gain and to further legitimise the increasingly high-profile organisation.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 20, 2023
По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 января заявил, что потери среди российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, составляют 77%. По его информации, ЧВК через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН РФ (тюрем и колоний) 38 244 человека, а ВСУ "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543.