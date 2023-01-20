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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала численность вагнеровцев, воюющих в Украине, и источники их финансирования

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Пригожин частично финансирует своих наемников, завышая цифры в армейских контрактах, сообщает британская разведка
Пригожин частично финансирует своих наемников, завышая цифры в армейских контрактах, сообщает британская разведка
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Официальная регистрация в РФ частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать получаемую им коммерческую выгоду и легитимизировать ЧВК. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter 20 января со ссылкой на британскую разведку.

По данным госреестра РФ, военизированная группа "Вагнера" официально зарегистрирована как юридическое лицо на 27 декабря 2022 года. Группа объявила свою основную деятельность "консалтингом в области управления"; о военной деятельности в документах не упоминалось, говорится в сообщении.

"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью ЧВК "Вагнер", – отмечает британская разведка.

В минобороны Британии подчеркнули, что частные военные компании остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона. Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями, добавили в британской разведке.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признался в основании "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл "шикарную" штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", – отмечается в сводке.

По данным британской разведки, в состав "Вагнера" входит 50 тыс. человек, а в развязанной Россией войне против Украины группа стала "ключевым компонентом кампании".

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию",– отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из них более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 января заявил, что потери среди российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, составляют 77%. По его информации, ЧВК через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН РФ (тюрем и колоний) 38 244 человека, а ВСУ "сняли с учета" (убили, ранили, отправили в без вести или плен) – 29 543.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Санкт-Петербург, разведка, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, тюрьмы, юридическое лицо, Британия, ЧВК, бизнесмен, российские оккупанты
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