ГОРДОН
 
 
МИР

Сербские активисты подали жалобу в прокуратуру на ЧВК "Вагнер"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активисты в Сербии жалуются на "Вагнер"
Активисты в Сербии жалуются на "Вагнер"
Фото: ЧВК Вагнер / ВКонтакте

В Сербии проукраинские активисты 19 января подали уголовные жалобы на российскую частную военную компанию "Вагнер", обвинив ее в вербовке сербов для войны на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Среди тех, кого обвиняют активисты, есть посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин, рассказал адвокат из Белграда Чедомир Стойкович.

Он заявил, что есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции, направленные на то, чтобы деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии не была прекращена.

По словам адвоката, Боцан-Харченко пользуется дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в Сербии.

После того, как заявление о возбуждении уголовного дела подано, государственный обвинитель должен решить, продолжать дело или нет.

Глава "Русского демократического общества", выступающего против политики Кремля, Петр Никитин заявил, что те, кто сеет ненависть к Украине, должны быть привлечены к ответственности.

Контекст:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.

О вербовке сербов на войну в Украине 12 января заявлял советник Госдепартамента США Дерек Чолле. По его словам, США с "нетерпением ждут совместной работы с правительством в Белграде и в других местах, где "Вагнер" активна, чтобы положить конец их деятельности".

Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за границей.

Российская ЧВК "Вагнер" активно участвует в войне против Украины и задействована не только в боях. По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Теги: Сербия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, жалоба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Он ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116781)
2
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77707)
3
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (55869)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (54290)
5
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (39420)
6
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой (27939)
7
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео (25710)
8
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (18711)
 
 
 
 