Сербские активисты подали жалобу в прокуратуру на ЧВК "Вагнер"

Среди тех, кого обвиняют активисты, есть посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин, рассказал адвокат из Белграда Чедомир Стойкович.
Он заявил, что есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции, направленные на то, чтобы деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии не была прекращена.
По словам адвоката, Боцан-Харченко пользуется дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в Сербии.
После того, как заявление о возбуждении уголовного дела подано, государственный обвинитель должен решить, продолжать дело или нет.
Глава "Русского демократического общества", выступающего против политики Кремля, Петр Никитин заявил, что те, кто сеет ненависть к Украине, должны быть привлечены к ответственности.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.
О вербовке сербов на войну в Украине 12 января заявлял советник Госдепартамента США Дерек Чолле. По его словам, США с "нетерпением ждут совместной работы с правительством в Белграде и в других местах, где "Вагнер" активна, чтобы положить конец их деятельности".
Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за границей.
Российская ЧВК "Вагнер" активно участвует в войне против Украины и задействована не только в боях. По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом с конца ноября по начало декабря 2022 года. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.