Сербские активисты подали жалобу в прокуратуру на ЧВК "Вагнер"

Среди тех, кого обвиняют активисты, есть посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин, рассказал адвокат из Белграда Чедомир Стойкович.

Он заявил, что есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции, направленные на то, чтобы деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии не была прекращена.

По словам адвоката, Боцан-Харченко пользуется дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в Сербии.

После того, как заявление о возбуждении уголовного дела подано, государственный обвинитель должен решить, продолжать дело или нет.

Глава "Русского демократического общества", выступающего против политики Кремля, Петр Никитин заявил, что те, кто сеет ненависть к Украине, должны быть привлечены к ответственности.