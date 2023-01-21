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Невзлин: Путин сам хотел быть как бы смотрящим всея Руси, но он слабоват для этого. И ему нужен Пригожин: резкий, жесткий, сидящий, сидевший

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Пригожин (справа) усиливает Путина (второй справа), считает Невзлин
Пригожин (справа) усиливает Путина (второй справа), считает Невзлин
Фото: wikipedia.org (архив)

За 20 лет из новых лиц в российской элите появился только основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Не в бизнесе, не в политике, не в руководстве палат, не в партиях. Те же люди. Они просто постарели на 20 лет, как и мы постарели, как и [президент РФ Владимир] Путин постарел. Ну вот появился Пригожин, который тогда был известен как некий повар и специалист по кейтерингу плюс бывший уголовник. Сейчас это фигура, без сомнения, раскрученная, – отметил Невзлин. – Потому что человек, у которого есть собственный ресурс для раскрутки, и он его практически не использовал, а сейчас его использует на полную... Более того, кто-то же дал команду подключить "РИА Новости", каналы".

В настоящее время в РФ "все раскручивают Пригожина", продолжил Невзлин.

"Мне кажется, что Пригожин усиливает Путина, потому что Путин сам хотел быть как бы смотрящим всея Руси, но он уже не смотрится этим смотрящим. Он, конечно, слабоват для этого. И ему нужен вот такой вот: резкий, жесткий, сидящий, сидевший... И вся эта история с зонами только демонстрирует происходящее", – подчеркнул бизнесмен.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения он занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

23 ноября, после того, как Европарламент призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, связанный с Пригожиным Telegram-канал распространил видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды, брендированной ЧВК "Вагнер" Пригожина. Глава МИД Эстонии в ответ сообщил: в Международном уголовном суде Пригожина ждут наручники.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, политика, Леонид Невзлин, ЧВК Вагнер, интервью, Евгений Пригожин, РИА Новости, бизнесмен
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