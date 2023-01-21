Невзлин: Путин сам хотел быть как бы смотрящим всея Руси, но он слабоват для этого. И ему нужен Пригожин: резкий, жесткий, сидящий, сидевший

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

"Не в бизнесе, не в политике, не в руководстве палат, не в партиях. Те же люди. Они просто постарели на 20 лет, как и мы постарели, как и [президент РФ Владимир] Путин постарел. Ну вот появился Пригожин, который тогда был известен как некий повар и специалист по кейтерингу плюс бывший уголовник. Сейчас это фигура, без сомнения, раскрученная, – отметил Невзлин. – Потому что человек, у которого есть собственный ресурс для раскрутки, и он его практически не использовал, а сейчас его использует на полную... Более того, кто-то же дал команду подключить "РИА Новости", каналы".

В настоящее время в РФ "все раскручивают Пригожина", продолжил Невзлин.

"Мне кажется, что Пригожин усиливает Путина, потому что Путин сам хотел быть как бы смотрящим всея Руси, но он уже не смотрится этим смотрящим. Он, конечно, слабоват для этого. И ему нужен вот такой вот: резкий, жесткий, сидящий, сидевший... И вся эта история с зонами только демонстрирует происходящее", – подчеркнул бизнесмен.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube