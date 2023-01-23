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Пионтковский: Пригожин прилетел в Питер и нагнул Путина

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Пионтковский: Через два часа после встречи Пригожина с Путиным появилась стыдливое заявление министерства обороны России
Пионтковский: Через два часа после встречи Пригожина с Путиным появилась стыдливое заявление министерства обороны России
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В январе в разгар боев за Соледар Донецкой области Евгений Пригожин – российский бизнесмен и собственник частной военной компании "Вагнер", которая принимает участие в войне против Украины, – встречался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону со ссылкой на свои источники рассказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Публично об этой встрече не сообщалось, но о ней в Telegram писали некоторые российские политики, в частности бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

По информации Пионтковского, встреча состоялась 13 января и была связана с конфликтом, который в последние месяцы наблюдается между Пригожиным и военным руководством России.

Он напомнил, что утром 13 января министерство обороны России заявило о захвате Соледара, но не упомянуло, что в боях за город участвовали наемники из "Вагнера" (Министерство обороны Украины информацию об оккупации города не подтверждало).

"Пригожин прилетел – и нагнул Путина. Через два часа после его встречи с Путиным появилась новое стыдливое заявление министерства обороны. Пригожин заставил Путина заставить министерство обороны написать, что, "да, подтверждаем, что Соледар взят, но нужно добавить, что решающий вклад на этапе уличных боев, дом за дом, сыграли  там три каких-то эпитета – [типа] замечательные, мужественные, патриотические почему-то волонтеры-бойцы ЧВК "Вагнер" (в оригинальном сообщении минобороны России было сказано, что "данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". "ГОРДОН")", – сказал Пионтковский.

Он считает, что, когда 11 января министр обороны России Сергей Шойгу уволил близкого к Пригожину генерала Сергея Суровикина с поста командующего российскими оккупационным войсками в Украине и назначил на эту должность начальника Генштаба Валерия Герасимова, в России произошел мини-переворот.

"[Приехав к Путину] Пригожин предпринял попытку мини-контрпереворота. Успешную или нет, мы еще узнаем. Это все продолжается в реальном масштабе времени", – отметил политолог.

В любом случае, по его мнению, Путин в данной ситуации повел себя наихудшим образом, поскольку "два раза позволил себя нагнуть".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". При это бои в Соледаре, по мнению аналитиков ISW, Пригожин использует для рекламы своей ЧВК, настаивая на ее "исключительной" роли.

После того как министерство обороны России не упомянуло вагнеровцев среди сил, участвовавших в боях за Соледар, Пригожин заявил, что не будет спорить с министерством, потому что "лодка и так качается", но добавил, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Андрей Пионтковский, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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