Пионтковский: Пригожин прилетел в Питер и нагнул Путина

Пионтковский: Через два часа после встречи Пригожина с Путиным появилась стыдливое заявление министерства обороны России Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Публично об этой встрече не сообщалось, но о ней в Telegram писали некоторые российские политики, в частности бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

По информации Пионтковского, встреча состоялась 13 января и была связана с конфликтом, который в последние месяцы наблюдается между Пригожиным и военным руководством России.

Он напомнил, что утром 13 января министерство обороны России заявило о захвате Соледара, но не упомянуло, что в боях за город участвовали наемники из "Вагнера" (Министерство обороны Украины информацию об оккупации города не подтверждало).

"Пригожин прилетел – и нагнул Путина. Через два часа после его встречи с Путиным появилась новое стыдливое заявление министерства обороны. Пригожин заставил Путина заставить министерство обороны написать, что, "да, подтверждаем, что Соледар взят, но нужно добавить, что решающий вклад на этапе уличных боев, дом за дом, сыграли – там три каких-то эпитета – [типа] замечательные, мужественные, патриотические почему-то волонтеры-бойцы ЧВК "Вагнер" (в оригинальном сообщении минобороны России было сказано, что "данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". – "ГОРДОН")", – сказал Пионтковский.

Он считает, что, когда 11 января министр обороны России Сергей Шойгу уволил близкого к Пригожину генерала Сергея Суровикина с поста командующего российскими оккупационным войсками в Украине и назначил на эту должность начальника Генштаба Валерия Герасимова, в России произошел мини-переворот.

"[Приехав к Путину] Пригожин предпринял попытку мини-контрпереворота. Успешную или нет, мы еще узнаем. Это все продолжается в реальном масштабе времени", – отметил политолог.

В любом случае, по его мнению, Путин в данной ситуации повел себя наихудшим образом, поскольку "два раза позволил себя нагнуть".

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