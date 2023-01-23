Пионтковский: ЧВК в России уже десяток. Даже у Шойгу она есть. Вдумайтесь в этот абсурд: у министра обороны есть ЧВК

"С каждым днем они возрастают. У [министра обороны России Сергея] Шойгу лично – у министра обороны – есть ЧВК. Вдумайтесь в этот абсурд. Уже крупные бизнесмены начали создавать [свои ЧВК]. Они поняли, что ЧВК – это не про войну с Украиной", – сказал Пионтковский.
По его словам, ЧВК только мешают России воевать.
"Война за Соледар [Донецкой области] – это не была война с Украиной, это была война [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [начальником Генерального штаба России и недавно назначенным командующим войсками в Украине Валерием] Герасимовым. Почему за этот не очень стратегически важный городок положили десятки тысяч людей? Статистика мелькнула – 75% заключенных уже в безвозвратных потерях", – добавил Пионтковский.
Создать свою группировку пытался даже экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказал политолог.
По мнению Пионтковского, люди, которые создают свои ЧВК, понимают, что война РФ в Украине проиграна, и они уже готовятся участвовать в другой войне, которая начнется после того, как уйдет президент РФ Владимир Путин.
"Путин уходит, и освобождаются громадные куски собственности. Все эти игроки понимают, что предстоит в поствоенное [время]. Россия-то останется. Украина, дай бог, по требованию "Большой восьмерки" выйдет на свои границы, но по той стороне останется громадная страна, с громадным природным ресурсом. Громадная война переделов собственности 90-х годов повторится", – добавил политолог.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". При это бои в Соледаре, по мнению аналитиков ISW, Пригожин использует для рекламы своей ЧВК, настаивая на ее "исключительной" роли.
После того как министерство обороны России не упомянуло вагнеровцев среди сил, участвовавших в боях за Соледар, Пригожин заявил, что не будет спорить с министерством, потому что "лодка и так качается", но добавил, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали. Об этом заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.