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Пионтковский: ЧВК в России уже десяток. Даже у Шойгу она есть. Вдумайтесь в этот абсурд: у министра обороны есть ЧВК

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Люди, которые создают свои ЧВК, понимают, что война РФ в Украине проиграна, сказал Пионтковский
Люди, которые создают свои ЧВК, понимают, что война РФ в Украине проиграна, сказал Пионтковский
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В России уже десятки частных военных компаний. Об этом рассказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 каждым днем они возрастают. У [министра обороны России Сергея] Шойгу лично – у министра обороны – есть ЧВК. Вдумайтесь в этот абсурд. Уже крупные бизнесмены начали создавать [свои ЧВК]. Они поняли, что ЧВК – это не про войну с Украиной", – сказал Пионтковский.

По его словам, ЧВК только мешают России воевать.

"Война за Соледар [Донецкой области] – это не была война с Украиной, это была война [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [начальником Генерального штаба России и недавно назначенным командующим войсками в Украине Валерием] Герасимовым. Почему за этот не очень стратегически важный городок положили десятки тысяч людей? Статистика мелькнула – 75% заключенных уже в безвозвратных потерях", – добавил Пионтковский.

Создать свою группировку пытался даже экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказал политолог. 

По мнению Пионтковского, люди, которые создают свои ЧВК, понимают, что война РФ в Украине проиграна, и они уже готовятся участвовать в другой войне, которая начнется после того, как уйдет президент РФ Владимир Путин.

"Путин уходит, и освобождаются громадные куски собственности. Все эти игроки понимают, что предстоит в поствоенное [время]. Россия-то останется. Украина, дай бог, по требованию "Большой восьмерки" выйдет на свои границы, но по той стороне останется громадная страна, с громадным природным ресурсом. Громадная война переделов собственности 90-х годов повторится", – добавил политолог.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". При это бои в Соледаре, по мнению аналитиков ISW, Пригожин использует для рекламы своей ЧВК, настаивая на ее "исключительной" роли.

После того как министерство обороны России не упомянуло вагнеровцев среди сил, участвовавших в боях за Соледар, Пригожин заявил, что не будет спорить с министерством, потому что "лодка и так качается", но добавил, что "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас".

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали. Об этом заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, военные, Дмитрий Рогозин, Соледар, Андрей Пионтковский, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК
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