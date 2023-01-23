Пионтковский: ЧВК в России уже десяток. Даже у Шойгу она есть. Вдумайтесь в этот абсурд: у министра обороны есть ЧВК

Люди, которые создают свои ЧВК, понимают, что война РФ в Украине проиграна, сказал Пионтковский Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"С каждым днем они возрастают. У [министра обороны России Сергея] Шойгу лично – у министра обороны – есть ЧВК. Вдумайтесь в этот абсурд. Уже крупные бизнесмены начали создавать [свои ЧВК]. Они поняли, что ЧВК – это не про войну с Украиной", – сказал Пионтковский.

По его словам, ЧВК только мешают России воевать.

"Война за Соледар [Донецкой области] – это не была война с Украиной, это была война [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина с [начальником Генерального штаба России и недавно назначенным командующим войсками в Украине Валерием] Герасимовым. Почему за этот не очень стратегически важный городок положили десятки тысяч людей? Статистика мелькнула – 75% заключенных уже в безвозвратных потерях", – добавил Пионтковский.

Создать свою группировку пытался даже экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказал политолог.

По мнению Пионтковского, люди, которые создают свои ЧВК, понимают, что война РФ в Украине проиграна, и они уже готовятся участвовать в другой войне, которая начнется после того, как уйдет президент РФ Владимир Путин.

"Путин уходит, и освобождаются громадные куски собственности. Все эти игроки понимают, что предстоит в поствоенное [время]. Россия-то останется. Украина, дай бог, по требованию "Большой восьмерки" выйдет на свои границы, но по той стороне останется громадная страна, с громадным природным ресурсом. Громадная война переделов собственности 90-х годов повторится", – добавил политолог.

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