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Пионтковский: Путин сильно упал в глазах своего окружения – дважды позволил себя нагнуть за три дня. Опущенный пахан – это не пахан

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Пионтковский: Фюрер повел себя наихудшим для него образом
Пионтковский: Фюрер повел себя наихудшим для него образом
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что в январе президент России Владимир Путин потерпел несколько поражений в глазах своего окружения. Такое мнение политолог высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению Пионтковского, первое поражение было связано с решением уволить с поста командующего российскими оккупационным войсками в Украине близкого к собственнику российской частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину генерала Сергея Суровикина и назначить на эту должность начальника Генштаба Валерия Герасимова. По оценке политолога, таким образом 11 января в России произошел "мини-переворот". 13 января, по информации Пионтковского, Пригожин встретился с Путиным, после чего министерство обороны России подкорректировало свои предыдущие заявления и отметило роль наемников "Вагнера" в боях за Соледар Донецкой области. В этом аналитик увидел признаки "мини-контрпереворота". 

"[В окружении Путина] они все растерялись. Они не поняли, за кого фюрер. Фюрер повел себя наихудшим для него образом. Он два раза позволил себя нагнуть. За эти три дня он очень сильно упал в глазах всего своего окружения. Опущенный пахан – это не пахан. Ну не совсем пахан, скажем. Они не знают, чем эта борьба кончится, и каждый как-то выбирает свою сторону", – сказал Пионтковский. 

Политолог подчеркнул, что, по его мнению, Путин потерпел два аппаратных поражения и совершил две крупнейшие ошибки. 

"Но это, скорее, не ошибки, а свойство характера. Потому что для того, чтобы резко взять сторону одной из противоборствующих преступных группировок, ну как это сделал [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер в этой ситуации, у него нет ни характера, ни яиц. Ничего этого нет! И он дважды это продемонстрировал. И это, на мой взгляд, очень серьезно меняет расклады на самом верху. Но это не значит, что его завтра отстранят. Для этого сейчас нет оснований, да и желания такого у них нет", – сказал Пионтковский. 

При этом политолог убежден, что противостояние между частными военными компаниями (он подчеркнул, что "Вагнер" – только одна из них) и регулярной армией в России не окончено, и пока тяжело спрогнозировать, какие оно будет иметь последствия. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, министерство обороны РФ, Андрей Пионтковский, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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