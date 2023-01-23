Пионтковский: В ночь на 11 января в бункере Путина произошел мини-переворот, а в ночь на 13-е – мини-контрпереворот

"В ночь с 10-го на 11 января в бункере произошел мини-военный переворот, а в ночь с 12-го на 13-е – мини-контрпереворот. Как у [русского писателя Льва] Толстого? Все счастливые семьи одинаковы, но счастливы по-разному (в оригинале – все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. – "ГОРДОН"). Вот все фашистские режимы похожи друг на друга, но в каждом фашистском режиме возникают своеобразные проблемы... Когда фашистская диктатура терпит военное поражение, возникает острейший вопрос, кто виноват: фюрер или генералы? Именно в такой постановке", – сказал Пионтковский.

Он напомнил, что в СССР во время Второй мировой войны, в 1941 году, после поражения Западного фронта, в частности, оккупации немцами Минска был расстрелян командующий Западным фронтом Дмитрий Павлов и другие генералы. Против лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера заговор готовила группа генералов, в 1944 году на фюрера было совершено неудачное покушение, но в итоге ему удалось устоять.

"Естественно, эта проблема возникла и в путинском фашистском государстве, но уже где-то в марте-апреле [2022 года], после первого же "жеста доброй воли". Путин же очень четко к вопросам личной безопасности [относится], он знал, что проблема – или он, или генералы. Что он сделал? Где-то уже с конца весны спустил с поводка двух псов, две частные армии... И все обратили внимание: и Кадыров, и Пригожин начали обрушиваться с беспрецедентными в воющей стране нападками на высшее военное руководство. С подачи верховного главнокомандующего, который очень благосклонно за этим наблюдал. Они нападали на двух первых лиц – министра обороны [Сергея] Шойгу и начальника Генерального штаба [Валерия] Герасимова, [мол, "надо им] снять погоны, рядовыми босиком на фронт [отправить], кровью искупать собственные преступления..." – сказал Пионтковский.

После этого, продолжил политолог, Герасимов фактически был отстранен от руководства оккупационной группировкой в Украине, официально на этот пост был назначен Сергей Суровикин, очень близкий к Пригожину и Кадырову генерал.

"Этого противостояния Пригожину оказалось мало, и он уже с середины декабря в своих оскорблениях перешел к тому, что в этой традиционно гомофобной криминальной среде считается несмываемым оскорблением. Мы помним, как он назвал Герасимова – начальника Генерального штаба... Ну и, собственно, Путин демонстративно на следующий день после этого оскорбления Герасимова лично вручил орден Святого Георгия этому Суровикину (орден Святого Георгия – это высшая военная награда Российской Федерации. – "ГОРДОН"). Это какие такие героические деяния он совершил? Оставление Херсона, видимо. То есть Путин ясно показал военному сообществу, российскому обществу, кто, извиняюсь за выражение, в армии п...дар, а кто Святой Георгий", – считает аналитик.

Он отметил, что генералитет – это "довольно сплоченная корпорация", и он не мог "оставаться равнодушным" к такому поведению Пригожина.

"Эта корпорация должна была нанести ответный удар. И этот удар был нанесен, на мой взгляд, в ночь с 10-го на 11 января. Мы видим по фактам, чего достигли Шойгу и Герасимов этой ночью – они заставили Путина убрать Суровикина и снова поставить Герасимова во главе операции, во главе всех вооруженных сил. Мне кажется, я понимаю, какие аргументы они нашли для Владимира Владимировича. Там разговор был очень серьезный, наверное. Они ему говорили: "Мы все понимаем, чего ты добиваешься. Ты спустил на нас этих псов"... Но они пришли с папочкой. [Они говорили, что] "и заявления, и действий Пригожина в последнее время показывают, что его прерогатива, его амбиции распространяются намного дальше, чем [роль] победоносного военного вождя. Не случайны его упорные, его демонстративные обращения лично к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому". Он как бы на равных предлагал ему общение, причем в совершенно другой тональности, чем вся эта кремлевская пропаганда. Он отдавал должное мужеству Зеленского, в Бахмуте предлагал: "Давайте встретимся", положительно оценивал украинскую армию как достойного противника и так далее. Он позиционировал себя и для российской аудитории, и для украинской, и для международной как такого военного лидера, готового вести серьезные разговоры. И даже у него мелькали какие-то пассажи об окончании войны, "когда-то рано или поздно война закончится". Кстати, подобную линию позволил себе даже такой песик, как Кадыров... Ну все это принесли Путину. Они знали, на что воздействовать. Это произвело большое впечатление", – убежден Пионтковский.

Именно после этого разговора, по мнению политолога, ставленник Пригожина и Кадырова Суровикин потерял власть, а Герасимов ее вернул.

"Как снег на голову на всю эту пропагандистскую кодлу на следующее утро был произнесен чудовищный текст, я [почти] дословно сейчас: "В связи с возросшим масштабом задач специальной военной операции необходимо укрепить военные руководство". Значит, Суровикин – говно или, извините, может быть, даже п...дар. А вот самое главное – укреплять-то кем? Укреплять Герасимовым. И вот это самое тонкое в этой гомофобной уголовной среде издевательство... Ведь Суровикина не послали, как русский корабль, на три буквы. Его послали гораздо хуже – поставили заместителем Герасимова, то есть в этой их терминологии его сделали "п...доренком" при Герасимове. Это, может быть, спорная, но имеющая право на существование оценка этого события как мини-военного переворота", – сказал Пионтковский.

Если сравнивать происходящее в России с гитлеровским режимом, то далее наблюдались события, которые можно сравнить с операцией 1934 года "Ночь длинных ножей", в ходе которой была разгромлена верхушка штурмовиков SА, а их лидер Эрнст Рем погиб в тюрьме.

"Но наш Рем [Пригожин] повел себя совершенно по-другому. Как он реагировал на этот поворот? Он немедленно объявил, что он взял Соледар [Донецкой области]. Через несколько часов его информация о взятии Соледара была опровергнута министерством обороны. Нет-нет, не Министерством обороны Украины, а министерством обороны России. Но через два дня министерство обороны выпустило собственное сообщение: да, Соледар взят (информацию об оккупации Соледара Генеральный штаб ВСУ не подтверждает. – "ГОРДОН"). Его читал наш любимый дебил – [руководитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России] генерал [Игорь] Конашенков, а он всегда читает с выражением. Там оно состояло из пяти пунктов, и все пять пунктов этого сообщения кричали о том, что некто Пригожин (хотя это слово не было произнесено) не имеет к этому никакого отношения", – сказал Пионтковский.

После этого, по информации политолога, Пригожин "потребовал личной встречи с фюрером", и такая встреча якобы состоялась 13 января в Санкт-Петербурге.

"Пригожин прилетел [в Питер] – и нагнул Путина. Через два часа после его встречи с Путиным появилось новое стыдливое заявление министерства обороны. Пригожин заставил Путина заставить министерство обороны написать, что, "да, подтверждаем, что Соледар взят, но нужно добавить, что решающий вклад на этапе уличных боев, дом за дом, сыграли – там три каких-то эпитета – [типа] замечательные, мужественные, патриотические почему-то волонтеры-бойцы ЧВК "Вагнер" (в оригинальном сообщении минобороны России было сказано, что "данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". – "ГОРДОН")", – сказал Пионтковский.

Таким образом, резюмировал политолог, в ответ на "военный мини-переворот" Шойгу – Герасимова Пригожин предпринял попытку "мини-контрпереворота".

"Успешную или нет – мы еще узнаем. Это все продолжается в реальном масштабе времени", – сказал Пионтковский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube