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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Звезда Пригожина стала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут – Институт изучения войны

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Путин обращался к основателю группы "Вагнер", чтобы он "сломил Украину", но Пригожин потерпел неудачу, говорится в отчете ISW
Путин обращался к основателю группы "Вагнер", чтобы он "сломил Украину", но Пригожин потерпел неудачу, говорится в отчете ISW
Фото: EPA

Основатель ЧВК "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин начал терять авторитет после неудачных попыток захватить Бахмут Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 января.

Аналитики отметили, что "звезда основателя группы "Вагнер" Пригожина стала угасать" после того, как он не смог выполнить обещание захватить Бахмут собственными силами. 

Президент РФ Владимир Путин обратился к Пригожину, а также генералу армии Сергею Суровикину с просьбой "сломить Украину" и желание западных союзников помогать ей. 

"Путин дал шанс Пригожину и Суровикину показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными с одной стороны и жестокой воздушной кампанией против украинской гражданской инфраструктуры – с другой. Обе попытки потерпели неудачу", – говорится в отчете.

Теперь Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, главе российского Генерального штаба и командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову, регулярным российским войскам. Теперь они сосредоточили внимание на мобилизации резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий российских вооруженных сил, отметили аналитики.

"Путин также пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны России, которые сильно пострадали из-за неудач в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались мощным атакам со стороны силовиков", – сказано в отчете.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. 

В последние полгода Пригожин не раз подвергал жесткой критике российское военное командование. В январе 2023 года американский Институт исследования войны отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер".

В отчете за 16 января в ISW заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, Минобороны, отчет, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Валерий Герасимов, Бахмут, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин
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