Звезда Пригожина стала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут – Институт изучения войны

Путин обращался к основателю группы "Вагнер", чтобы он "сломил Украину", но Пригожин потерпел неудачу, говорится в отчете ISW Фото: EPA

Аналитики отметили, что "звезда основателя группы "Вагнер" Пригожина стала угасать" после того, как он не смог выполнить обещание захватить Бахмут собственными силами.

Президент РФ Владимир Путин обратился к Пригожину, а также генералу армии Сергею Суровикину с просьбой "сломить Украину" и желание западных союзников помогать ей.

"Путин дал шанс Пригожину и Суровикину показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными с одной стороны и жестокой воздушной кампанией против украинской гражданской инфраструктуры – с другой. Обе попытки потерпели неудачу", – говорится в отчете.

Теперь Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, главе российского Генерального штаба и командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову, регулярным российским войскам. Теперь они сосредоточили внимание на мобилизации резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий российских вооруженных сил, отметили аналитики.

"Путин также пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны России, которые сильно пострадали из-за неудач в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались мощным атакам со стороны силовиков", – сказано в отчете.