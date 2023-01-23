Звезда Пригожина стала угасать после неудачных попыток захватить Бахмут – Институт изучения войны

Аналитики отметили, что "звезда основателя группы "Вагнер" Пригожина стала угасать" после того, как он не смог выполнить обещание захватить Бахмут собственными силами.
Президент РФ Владимир Путин обратился к Пригожину, а также генералу армии Сергею Суровикину с просьбой "сломить Украину" и желание западных союзников помогать ей.
"Путин дал шанс Пригожину и Суровикину показать, что они могут сделать с мобилизованными заключенными с одной стороны и жестокой воздушной кампанией против украинской гражданской инфраструктуры – с другой. Обе попытки потерпели неудачу", – говорится в отчете.
Теперь Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, главе российского Генерального штаба и командующему оккупационными войсками Валерию Герасимову, регулярным российским войскам. Теперь они сосредоточили внимание на мобилизации резервистов и призывников и создании условий для повышения эффективности действий российских вооруженных сил, отметили аналитики.
"Путин также пытается восстановить авторитет и репутацию минобороны России, которые сильно пострадали из-за неудач в 2022 году и в течение многих месяцев подвергались мощным атакам со стороны силовиков", – сказано в отчете.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
В последние полгода Пригожин не раз подвергал жесткой критике российское военное командование. В январе 2023 года американский Институт исследования войны отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер".
В отчете за 16 января в ISW заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина.