Пионтковский: В поствоенной России будет громадный передел собственности, как в 90-х годах

По словам Пионтковского, в России уже создаются различные группировки, так как создающие их люди понимают что война в Украине проиграна.
"Они уже участвуют другой войне, потому что в войне уходит Путин и его группировка. То есть освобождаются громадные куски собственности. Все эти игроки понимают, что предстоит в поствоенной, постукраинской России – Россия-то останется. Украина, дай Бог, выйдет на свои границы, но по той стороне останется громадная страна с громадными природными ресурсами. Там вот эта гигантская война переделов собственности 90-х годов повторится, но уже не между традиционными преступными уголовными группировками, а теперь уже между этими группировками, выросшими до уровня боевых армий", – сказал он.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
Пионтковский заявил, что в январе Путин потерпел несколько унизительных поражений в глазах своего окружения.