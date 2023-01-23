Пионтковский: В поствоенной России будет громадный передел собственности, как в 90-х годах

По словам Пионтковского, в России уже создаются различные группировки, так как создающие их люди понимают что война в Украине проиграна.

"Они уже участвуют другой войне, потому что в войне уходит Путин и его группировка. То есть освобождаются громадные куски собственности. Все эти игроки понимают, что предстоит в поствоенной, постукраинской России – Россия-то останется. Украина, дай Бог, выйдет на свои границы, но по той стороне останется громадная страна с громадными природными ресурсами. Там вот эта гигантская война переделов собственности 90-х годов повторится, но уже не между традиционными преступными уголовными группировками, а теперь уже между этими группировками, выросшими до уровня боевых армий", – сказал он.

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