Невзлин: Были периоды, когда Путин вникал, разбирался, давал поручения. Но несколько лет назад это все кардинально изменилось и он стал бункерным дедом

Невзлин отметил, что лично общался с Путиным один раз, когда тот еще не был президентом.

"Мы с ним общались как с руководителем ФСБ, а не как с будущим президентом. Тогда это еще не было понятно. [Сильно ли он изменился с тех пор?] Да. Причем он изменился и психологически, и физически. И [сужу] не только по встрече, а и по тому, как я за ним смотрел – как он реагировал. Понимаете, когда это была такая дворовая шпана – молодая, моложавая, с его шутками, – то казалось, что это человек, который входит в понимание, куда он попал, на какой уровень", – рассказал Невзлин.

Сейчас, по словам бизнесмена, Путин выглядит подавленным и обрюзгшим.

"Он был живой [20 лет назад]. Если у него была злость, ее было видно. Сейчас у него даже злости не видно на лице. Эта его игра скулами – она прекратилась. Может быть, потому что ботокс, а может быть, еще почему-то, но этого не видно. В нем нет вот этой злости, как было раньше. Он, мне кажется, не способен вообще к проявлению серьезных эмоций. Он как бы подавлен. И, без сомнения, те люди, которые с ним работали – многие из них теперь не в России, – с кем я встречаюсь на разных-разных уровнях и которые лично его хорошо знали за последние годы, – они говорят, что были периоды, пока с ним работали, когда он вникал, разбирался, давал поручения, вызывал людей и все такое. Но вот несколько лет назад это все кардинально изменилось", – рассказал собеседник.

По информации Невзлина, изменения произошли перед началом пандемии COVID-19.

"Все изменилось. И он стал этим бункерным, как сейчас говорят, – дедом. Тогда еще не говорили. Вот бункерным человеком, который не хочет никуда лезть, ничем заниматься. Может быть, у него уже голова была занята довоенными приготовлениями. Но многие отмечают – в том числе и люди, которые его знают давно, с Питера, – что он стал совершенно другой. Он перестал выполнять просьбы, как он раньше делал. Он, например, записывал – потом раздавал поручения, когда он своим помогал или что-то решал. Или он мог взять трубку и дать какое-то поручение сразу кому-то из администрации или из правительства. Он со многими был на связи. Сейчас этого ничего нет. И он ничего не решает на самом деле. Может, не хочет решать. Но выглядит, что человек находится в некой прострации", – добавил бизнесмен.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью.

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