ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Были периоды, когда Путин вникал, разбирался, давал поручения. Но несколько лет назад это все кардинально изменилось и он стал бункерным дедом

 
|
Невзлин о Путине (на фото): Выглядит, что человек находится в некой прострации
Невзлин о Путине (на фото): Выглядит, что человек находится в некой прострации
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин за более 20 лет пребывания у власти сильно изменился, а в последние годы стал "бункерным дедом". Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.

Невзлин отметил, что лично общался с Путиным один раз, когда тот еще не был президентом. 

"Мы с ним общались как с руководителем ФСБ, а не как с будущим президентом. Тогда это еще не было понятно. [Сильно ли он изменился с тех пор?] Да. Причем он изменился и психологически, и физически. И [сужу] не только по встрече, а и по тому, как я за ним смотрел  как он реагировал. Понимаете, когда это была такая дворовая шпана  молодая, моложавая, с его шутками, – то казалось, что это человек, который входит в понимание, куда он попал, на какой уровень", – рассказал Невзлин. 

Сейчас, по словам бизнесмена, Путин выглядит подавленным и обрюзгшим. 

"Он был живой [20 лет назад]. Если у него была злость, ее было видно. Сейчас у него даже злости не видно на лице. Эта его игра скулами – она прекратилась. Может быть, потому что ботокс, а может быть, еще почему-то, но этого не видно. В нем нет вот этой злости, как было раньше. Он, мне кажется, не способен вообще к проявлению серьезных эмоций. Он как бы подавлен. И, без сомнения, те люди, которые с ним работали – многие из них теперь не в России, – с кем я встречаюсь на разных-разных уровнях и которые лично его хорошо знали за последние годы, – они говорят, что были периоды, пока с ним работали, когда он вникал, разбирался, давал поручения, вызывал людей и все такое. Но вот несколько лет назад это все кардинально изменилось", – рассказал собеседник. 

По информации Невзлина, изменения произошли перед началом пандемии COVID-19. 

"Все изменилось. И он стал этим бункерным, как сейчас говорят, – дедом. Тогда еще не говорили. Вот бункерным человеком, который не хочет никуда лезть, ничем заниматься. Может быть, у него уже голова была занята довоенными приготовлениями. Но многие отмечают – в том числе и люди, которые его знают давно, с Питера, – что он стал совершенно другой. Он перестал выполнять просьбы, как он раньше делал. Он, например, записывал – потом раздавал поручения, когда он своим помогал или что-то решал. Или он мог взять трубку и дать какое-то поручение сразу кому-то из администрации или из правительства. Он со многими был на связи. Сейчас этого ничего нет. И он ничего не решает на самом деле. Может, не хочет решать. Но выглядит, что человек находится в некой прострации", – добавил бизнесмен. 

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

Фактически война РФ против Украины началась в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, депрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, власть, ботокс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление
Тина Кароль показала лицо вблизи
Тина Кароль показала лицо вблизи
Внучка Байдена опубликовала новые свадебные фото
Внучка Байдена опубликовала новые свадебные фото
Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать
Апанасенко – представительнице РФ на "Мисс Вселенная": Идти против системы страшно. Но если хочешь изменить мир к лучшему, должна это делать
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру на фото в полный рост
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
"По тем же местам и улицам, где гуляли с Каро". Бывший муж Ани Лорак показал, как его целует новая избранница
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку
  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку G
Алеся БАЦМАН
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
"Красавица". 53-летняя Лопес вышла в свет в прозрачном платье
Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото
Loboda снялась без бюстгальтера и показала себя вблизи. Фото
"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию
"Какая насмешка, неуважение.", "Держись подальше от религий". В сети обсуждают фото, на котором Мадонна изобразила Деву Марию
Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера
Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (56880)
2
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (41547)
3
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео (26000)
4
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (22234)
5
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (18641)
6
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (13707)
7
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять (12639)
8
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (11697)
 
 
 
 