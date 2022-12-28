На Донбассе появились наемники ЧВК "Патриот", аффилированной с Шойгу – Череватый

"На фоне безуспешных кампаний в направлении Бахмута, Авдеевки, Угледара в Луганской области им нужен хоть какой-то промежуточный победный результат, и они кидают все силы. В частности, в районе Степного на угледарском направлении мы заметили, что уже появилась ЧВК "Патриот", аффилированная с действующим министром обороны оккупантов [Сергеем] Шойгу", – сказал Череватый.
По его словам, россияне так хотят продвинуться на Донбассе, что "подтягивают все хоть сколько-нибудь боеспособное, чтобы добиться какого-то результата".
Ведущая обратила внимание на давно назревающий конфликт между Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и спросила, какие отношения между их частными военными компаниями.
"Да, они конкурентны, скажем так. Как это будет на поле боя – в принципе, пока что [они работают] на разных театрах военных действий", – сказал Череватый.
Он пояснил, что ЧВК "Вагнер" действует в районе Бахмута, а ЧВК "Патриот" появилась на угледарском направлении.
"Прямого жесткого взаимодействия между ними нет, они более-менее автономно действуют, как и кадыровцы", – добавил спикер.
В ноябре Череватый говорил, что в Донецкой области россияне используют не только ЧВК "Вагнер", но и другие частные военные компании.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай еще летом сообщал, что россияне отправляют в разведку ДРГ, состоящие из наемников ЧВК "Лига".
Информация о ЧВК "Патриот" появилась в СМИ в 2018 году. По данным телеканала "Дождь", ее участники как минимум с весны 2018 года участвовали в боевых действиях в Сирии. Тогда же отмечалось, что компания предположительно связана с министерством обороны РФ. Офицер минобороны, сравнивая новую ЧВК с группой "Вагнер", отметил, что в "Патриоте" "больше платят и лучше ставят боевые задачи".
Осенью 2018 года телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщал, что наемники этой ЧВК могут быть причастны к убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике за расследование на тему поставок российского оружия в ЦАР.