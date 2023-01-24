В Норвегии задержали бывшего командира ЧВК "Вагнер"

Норвежская полиция, как сообщается, отвергла предположения и опасения Медведева о его возможной депортации в Россию.
Медведев сообщил о задержании российской правозащитной организации Gulagu.net. По словам экс-вагнеровца, правоохранители предупредили, что ему грозит депортация. Однако пресс-секретарь норвежской полиции, не уточняя подробностей, опроверг это заявление как "некорректное", пишет Reuters.
Адвокат бывшего вагнеровца Бриньюльф Риснес подтвердил, что Медведева задержали вечером 22 января. По мнению защитника, его клиента в Россию не депортируют.
В комментарии Reuters адвокат добавил, что Медведев был задержан из-за "несогласия" по поводу мер, предпринятых для обеспечения его безопасности. Риснес охарактеризовал их как "очень строгие", что повлекло за собой "трения".
Адвокат сообщил, что он и его клиент "не согласны" с тем, как и какие меры безопасности применятся к подзащитному.
15 января о бегстве Медведева в Норвегию сообщил живущий во Франции российский правозащитник, основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, .
Медведев, по информации Осечкина, смог покинуть территорию РФ в районе населенного пункта Никель Мурманской области в четверг, 12 января, и, оказавшись в Норвегии, обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище. Правозащитник назвал произошедшее "успешной эвакуацией".
Медведев – командир казненного кувалдой наемника-вагнеровца Евгения Нужнина. Он покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года, став за эти месяцы, как сообщал Gulagu.net , очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина
По признанию Медведева, в Норвегию он сбежал, прежде всего, чтобы сохранить себе жизнь. Кроме того, он хочет рассказать миру правду о ЧВК Вагнер и ее преступлениях, а также "наказать" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за смерть людей, которые погибли по его приказу в Украине. Gulagu.net сообщил, что Медведеву грозит "жестокое убийство и смерть" за высказывания против ЧВК "Вагнер", если его вернут в Россию.