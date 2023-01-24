В Норвегии задержали бывшего командира ЧВК "Вагнер"

Медведева арестовали в Норвегии, где он попросил убежища Скриншот: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

Норвежская полиция, как сообщается, отвергла предположения и опасения Медведева о его возможной депортации в Россию.

Медведев сообщил о задержании российской правозащитной организации Gulagu.net. По словам экс-вагнеровца, правоохранители предупредили, что ему грозит депортация. Однако пресс-секретарь норвежской полиции, не уточняя подробностей, опроверг это заявление как "некорректное", пишет Reuters.

Адвокат бывшего вагнеровца Бриньюльф Риснес подтвердил, что Медведева задержали вечером 22 января. По мнению защитника, его клиента в Россию не депортируют.

В комментарии Reuters адвокат добавил, что Медведев был задержан из-за "несогласия" по поводу мер, предпринятых для обеспечения его безопасности. Риснес охарактеризовал их как "очень строгие", что повлекло за собой "трения".

Адвокат сообщил, что он и его клиент "не согласны" с тем, как и какие меры безопасности применятся к подзащитному.