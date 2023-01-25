Самолет, вертолет, пункт управления. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях российских оккупантов

"Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. [...] А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба ВСУ, "силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан-10".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 25 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 123 080 человек личного состава.