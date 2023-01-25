Самолет, вертолет, пункт управления. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях российских оккупантов

За 11 месяцев ВСУ уничтожили, по данным Генштаба, более 123 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. [...] А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, "силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан-10".

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