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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самолет, вертолет, пункт управления. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях российских оккупантов

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За 11 месяцев ВСУ уничтожили, по данным Генштаба, более 123 тыс. оккупантов
За 11 месяцев ВСУ уничтожили, по данным Генштаба, более 123 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинская армия поразила 29 наземных объектов российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 25 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. [...] А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, "силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан-10".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JQ5hnZ4TqqFWLcXx35dv2g2RoScWRcpqstAei4KPomdJ9qANjzSfXRc9NFUfUTSGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 25 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 123 080 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, самолет, авиация, вертолет, оборона, артиллерия, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
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