Силы обороны Украины за сутки уничтожили три российских вертолета, пять беспилотников и истребитель – Генштаб ВСУ

Кроме того, Вооруженные силы произвели три атаки по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
В Генштабе отмечают, что украинские защитники уничтожили истребитель Су-25, три ударных российских вертолета Ка-52, три беспилотника типа "Орлан" и по одному – типа "Мерлин" и "Ланцет".
"Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и девять районов сосредоточения оккупантов", – говорится в сообщении.
24 января Генштаб проинформировал, что подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за 30 минут были уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области.
По данным Генштаба на утро 24 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 122 170 российских оккупантов.