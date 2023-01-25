Силы обороны Украины за сутки уничтожили три российских вертолета, пять беспилотников и истребитель – Генштаб ВСУ

Кроме того, Вооруженные силы произвели три атаки по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В Генштабе отмечают, что украинские защитники уничтожили истребитель Су-25, три ударных российских вертолета Ка-52, три беспилотника типа "Орлан" и по одному – типа "Мерлин" и "Ланцет".

"Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и девять районов сосредоточения оккупантов", – говорится в сообщении.