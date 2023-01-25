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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки уничтожили три российских вертолета, пять беспилотников и истребитель – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники 24 января сбили истребитель Су-25
Украинские защитники 24 января сбили истребитель Су-25
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения подразделений российской армии. Об этом Генеральный штаб ВСУ утром 25 января сообщил в Facebook.

Кроме того, Вооруженные силы произвели три атаки по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В Генштабе отмечают, что украинские защитники уничтожили истребитель Су-25, три ударных российских вертолета Ка-52, три беспилотника типа "Орлан" и по одному – типа "Мерлин" и "Ланцет".

"Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и девять районов сосредоточения оккупантов", – говорится в сообщении.

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Контекст:

24 января Генштаб проинформировал, что подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за 30 минут были уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области. 

По данным Генштаба на утро 24 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 122 170 российских оккупантов.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, армия РФ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты, потери
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