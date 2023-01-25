За последние сутки армия РФ обстреляла украинскую территорию около 130 раз – Генштаб

Под огнем оккупантов были районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Также оккупанты произвели больше ста обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На запорожском и херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. В Херсоне были обстреляны родильный дом, школа и поликлиника.
"Враг, получив многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на сверее Украины – волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях, – признаков наступательных группировок армии РФ не обнаружено.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области. 24 января Генштаб сообщал, что РФ продолжает вести наступательные действия на этом направлении, несут многочисленные потери. В то же время на купянском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе ВСУ.