За последние сутки армия РФ обстреляла украинскую территорию около 130 раз – Генштаб

Под огнем оккупантов были районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Также оккупанты произвели больше ста обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На запорожском и херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. В Херсоне были обстреляны родильный дом, школа и поликлиника.

"Враг, получив многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на сверее Украины – волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях, – признаков наступательных группировок армии РФ не обнаружено.