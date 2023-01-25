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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки армия РФ обстреляла украинскую территорию около 130 раз – Генштаб

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ВСУ отражают атаки оккупантов на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях
ВСУ отражают атаки оккупантов на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток российская армия нанесла четыре ракетных и 26 авиационных ударов по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам страны. Об этом Генеральный штаб ВСУ утром 25 января сообщил в Facebook.

Под огнем оккупантов были районы Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Также оккупанты произвели больше ста обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На запорожском и херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. В Херсоне были обстреляны родильный дом, школа и поликлиника.

"Враг, получив многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на сверее Украины – волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях, – признаков наступательных группировок армии РФ не обнаружено. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MrUsmE6jyBwrzjckoL9FiLsfYqTZet8uo7GgBWkJzgpUFPrJqHZ2DG9AExqmFNPNl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области. 24 января Генштаб сообщал, что РФ продолжает вести наступательные действия на этом направлении, несут многочисленные потери. В то же время на купянском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону, добавили в Генштабе ВСУ.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, ракеты, российские оккупанты
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